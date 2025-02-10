"Встановлюється, чи є там склад злочину": директор НАБУ Кривонос про провадження стосовно Умєрова щодо зловживання владою

Про це він заявив під час брифінгу в Києві 10 лютого, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини, чи є там склад злочину, чи немає, є винні чи підозрювані особи, чи немає. Триває досудове розслідування", - підкреслив Кривонос.

За його словами, кримінальне провадження було розпочато за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення Умєровим злочину за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем.

Що передувало

24 січня Рустем Умєров опублікував пост, у якому висловив незадоволення роботою Агенції оборонних закупівель. За його словами, під керівництвом Безрукової АОЗ не змогла вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували (Тараса Чмута і Юрія Джигиря). Марина Безрукова заявила ввечері 24 січня, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель попри відмову Міністерства оборони України продовжувати з нею контракт. Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

28 січня Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем.