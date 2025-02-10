Молдова дозволила транзит газу до Придністров'я

Про це інформує офіційний канал уряду Республіки Молдова Prima Sursă | Первоисточник.

"Сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення дозволити транзит газу від кордону Республіки Молдова у придністровський регіон на підставі контракту, підписаного Moldovagaz з європейським трейдером, з передоплатою", - зазначив він.

За його словами, постачання газу в регіон, на основі європейської допомоги, в період з 1 по 10 лютого завершено, а перша поставка за новим контрактом запланована на 13 лютого.

"На 11-12 лютого було вирішено, що Moldovagaz може продати 2 млн м³ газу Tiraspoltransgaz і надати в борг ще 3 млн м³, які мають бути повернуті до 31 березня", - повідомив Речан.

Він додав, що це рішення було ухвалене після того, як адміністрація Тирасполя відмовилася виконати умови для отримання європейської допомоги в розмірі 60 млн євро, що поставило під загрозу енергопостачання регіону.

"Уряд Республіки Молдова вирішив дозволити транзит газу, щоб уникнути гуманітарної кризи, наголошуючи, що цей газ не фінансується коштом європейських або молдавських коштів", - підсумував він.

Ситуація з газом у Придністров'ї: що відомо

1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Через це у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств.

Також там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих. Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

Водночас Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови, і закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. Тим часом у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

17 січня нацкомісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

Пізніше Євросоюз ухвалив рішення надати Молдові 64 млн євро гранту, з яких 20 млн спрямують на закупівлю природного газу для самопроголошеного Придністров'я.

Вже 1 лютого компанія "Молдовагаз" спрямувала до Придністров'я першу партію природного газу обсягом 3 млн кубометрів.

4 лютого Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості, за якою у 2025 році країна отримає 250 млн євро від ЄС. Водночас невизнаному Придністров'ю можуть надати 60 млн євро, але лише за певних умов.