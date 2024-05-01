Україна офіційно не зверталася до Польщі з проханням видати військовозобов'язаних чоловіків, – посол Зварич
Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну
Про це посол України у Польщі Василь Зварич сказав в інтерв'ю проєкту Sestry.
За його словами, станом на сьогодні Київ не має точної цифри, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном. Саме тому припинення надання консульських послуг і подальша верифікація цих даних дасть владі змогу зрозуміти, на повернення якої кількості людей можна розраховувати.
"Ми офіційно не звертались ані до польської сторони, ані до будь-кого з партнерів, щоб якимось чином нам сприяли, допомагали у питанні повернення наших громадян в Україну. Бо це дійсно дуже особливе питання. Ми повинні сфокусувати всю увагу на тому, щоб ретельно підготуватися до початку імплементації закону про мобілізацію, щоб для кожного громадянина створити можливості для верифікації своїх даних. І вже відштовхуючись від загальної кількості, будемо продумувати наступні кроки", - пояснив Зварич.
"Передусім ми повинні зробити все для того, щоб кожен громадянин усвідомив свою відповідальність перед своєю батьківщиною, незалежно від місця свого проживання", - додав він.
Дипломат наголосив, що Україна планує переконувати людей повернутися, намагатиметься донести до них, що виїзд за кордон не означає припинення зобов'язань громадянина перед державою. При цьому Зварич зазначив, що не хотів би зводити все це до примусу.
- 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
- 30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.
- Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.
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