Рішення про повернення чоловіків призовного віку в Україну мають приймати на рівні ЄС, – віцепрем'єр Польщі Косіняк-Камиш

Про це у вівторок під час пресконференції у Варшаві заявив віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

За його словами, якщо Україна звернеться по допомогу у поверненні чоловіків призовного віку, Польща не відмовить.

"Дуже важливо, щоб ці рішення було прийнято на європейському рівні. Я знаю, що зараз ведуться переговори на цю тему. Рішення на європейському рівні дадуть повну ефективність таким діям, і ми в цьому зацікавлені", - підкреслив Косіняк-Камиш.