Рішення про повернення чоловіків призовного віку в Україну мають приймати на рівні ЄС, – віцепрем'єр Польщі Косіняк-Камиш
Рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато
Про це у вівторок під час пресконференції у Варшаві заявив віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.
За його словами, якщо Україна звернеться по допомогу у поверненні чоловіків призовного віку, Польща не відмовить.
"Дуже важливо, щоб ці рішення було прийнято на європейському рівні. Я знаю, що зараз ведуться переговори на цю тему. Рішення на європейському рівні дадуть повну ефективність таким діям, і ми в цьому зацікавлені", - підкреслив Косіняк-Камиш.
- 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
- 30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.
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