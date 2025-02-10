У Краматорську та Костянтинівці 9 лютого через атаки РФ постраждали 6 людей
У неділю, 9 лютого, російський ворог гатив по Костянтинівці та Краматорську Донецької області. Внаслідок цього постраждали щонайменше 6 людей
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що минулої доби Костянтинівка зазнала 4 авіаударів. Унаслідок цього у місті поранено 4 людини.
"Інформацію щодо руйнувань встановлюємо. Усі поранені доставлені до лікарні", - повідомив очільник ОВА.
За його словами, ворог також обстріляв Краматорськ. Там станом на вечір відомо про 2 поранених у приватному будинку. Однак остаточні наслідки, як зауважив Філашкін, ще належить визначити.
- Того ж дня російська армія вдарила FPV-дроном по рятувальниках у Покровському районі Донецької області, внаслідок чого постраждав один із них.
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