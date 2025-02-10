У Краматорську та Костянтинівці 9 лютого через атаки РФ постраждали 6 людей

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що минулої доби Костянтинівка зазнала 4 авіаударів. Унаслідок цього у місті поранено 4 людини.

"Інформацію щодо руйнувань встановлюємо. Усі поранені доставлені до лікарні", - повідомив очільник ОВА.

За його словами, ворог також обстріляв Краматорськ. Там станом на вечір відомо про 2 поранених у приватному будинку. Однак остаточні наслідки, як зауважив Філашкін, ще належить визначити.