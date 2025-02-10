У Чернігові чоловік напав на працівника ТЦК: у підозрюваного вилучили наркотики та близько 200 набоїв
У Чернігові місцевий розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик, а також погрожував йому телескопічним кийком
Про це повідомляє Національна поліція України.
Так, підозрюваним виявився 43-річний містянин. Він відмовився надати документи для перевірки працівнику ТЦК та СП, поводився агресивно, замахнувся на військового телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік. Після скоєного чоловік зачинився у своїй квартирі.
У ході слідчої дії поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру.
Слідчий поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями:
- за ч. 2 статті 350 (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі);
- за ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.
Також слідчі готують повідомлення про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України) Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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