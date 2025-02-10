Припинення фінансування США загрожує документуванню воєнних злочинів РФ, – Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на вісім джерел і один офіційний український документ.

Агентство зазначає, що Україна відкрила понад 140 тис. справ про воєнні злочини після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, внаслідок якого загинули десятки тисяч людей.

Заморожено шість американських проєктів Офісу генерального прокурора на суму 89 млн доларів, з яких 47 млн доларів безпосередньо призначалися для встановлення відповідальності за воєнні злочини. Ці проєкти пов'язані зі збереженням доказів з поля бою, антикорупційними ініціативами та реформуванням системи прокуратури. Два з перерахованих проєктів фінансувалися USAID, три — Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та один — безпосередньо Державним департаментом.

Хоча ці програми безпосередньо не впливають на лінію фронту України у протистоянні окупантам, це шанс ґрунтовно задокументувати російські звірства, йдеться в публікації.

Втрата американського лідерства у цій справі може мати далекосяжні наслідки, сказав один зі співрозмовників агентства на умовах анонімності.

"Злочинці стають ще зухвалішими, і ми всі програємо", – цитують його журналісти.

Чимало неурядових організацій звикли покладатися на американську підтримку, і люди шоковані, розповів представник української правозахисної організації з тривалою історією роботи у сфері воєнних злочинів, який також побажав лишитися невідомим через чутливість теми.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.