Україна має рекордно низькі запаси природного газу, - експерт з енергетики Омельченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні в Україні існує дефіцит потужностей в енергосистемі. Цей дефіцит виник через ворожі атаки на українські енергетичні обʼєкти. Понад 75% всіє генерації України було знищено або пошкоджено. Також на дефіцит впливає зниження температури. В наступні два тижні середня температура за прогнозами становитиме близько -6 градусів за Цельсієм", - розповів Омельченко.

За словами експерта, через дефіцит природного газу “Нафтогаз” почав імпорт газу, щоб збалансувати ситуацію на енергоринку.

"Україна зараз має рекордно низькі запаси природного газу у підземних сховищах. З 7 лютого запаси природного газу в Україні зменшились на менше ніж 10% від проєктної потужності підземних сховищ газу. Таких рекордно малих запасів газу в Україні ніколи не було. В Україні сьогодні знаходиться 2,9 млрд м³ природного газу. Це менш як 10% від проєктної потужності ПСГ. Це створює величезні проблеми. Хоча у "Нафтогазі" й заявляли про те, що вони не будуть імпортувати газ, але вони вже це роблять. "Нафтогаз" змушений буде імпортувати ще більше для того, щоб збалансувати ситуацію на енергоринку", - заявив він.