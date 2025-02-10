Україна має рекордно низькі запаси природного газу, - експерт з енергетики Омельченко
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що сьогодні Україна має менш як 10% запасів природного газу від проєктних потужностей підземних сховищ газу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні в Україні існує дефіцит потужностей в енергосистемі. Цей дефіцит виник через ворожі атаки на українські енергетичні обʼєкти. Понад 75% всіє генерації України було знищено або пошкоджено. Також на дефіцит впливає зниження температури. В наступні два тижні середня температура за прогнозами становитиме близько -6 градусів за Цельсієм", - розповів Омельченко.
За словами експерта, через дефіцит природного газу “Нафтогаз” почав імпорт газу, щоб збалансувати ситуацію на енергоринку.
"Україна зараз має рекордно низькі запаси природного газу у підземних сховищах. З 7 лютого запаси природного газу в Україні зменшились на менше ніж 10% від проєктної потужності підземних сховищ газу. Таких рекордно малих запасів газу в Україні ніколи не було. В Україні сьогодні знаходиться 2,9 млрд м³ природного газу. Це менш як 10% від проєктної потужності ПСГ. Це створює величезні проблеми. Хоча у "Нафтогазі" й заявляли про те, що вони не будуть імпортувати газ, але вони вже це роблять. "Нафтогаз" змушений буде імпортувати ще більше для того, щоб збалансувати ситуацію на енергоринку", - заявив він.
- 5 лютого очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує США свої підземні газові сховища. Також Київ пропонує американському бізнесу взяти участь у відбудові.
- 6 лютого президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець повідомив, що майбутній дефіцит газу потрібно буде покривати за рахунок зовнішніх закупівель
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