Де очікувати -12 °C, а де +7 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 лютого
У вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України температура повітря опуститься до -12 °C. Натомість на Закарпатті очікується від +4 °C до +7 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що завтра у деяких областях України вночі очікується -6...-12 °C, вдень -2...-6 °C, проте на півдні та заході впродовж дня потепліє до -3...+3 °C. На Закарпатті до +4...+7 °C.
"Опадів в Україні не буде скрізь - антициклон", - прогнозує Діденко.
Яка погода буде у Києві
У столиці України передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі -7...-9 °C, вдень -2...-4 °C.
"Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня", - написала синоптикиня.
- Через домінування антициклону новий тиждень в Україні розпочнеться без опадів. Проте морозна погода ще триває, а пізніше у деяких регіонах з'явиться сніг.
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