Де очікувати -12 °C, а де +7 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що завтра у деяких областях України вночі очікується -6...-12 °C, вдень -2...-6 °C, проте на півдні та заході впродовж дня потепліє до -3...+3 °C. На Закарпатті до +4...+7 °C.

"Опадів в Україні не буде скрізь - антициклон", - прогнозує Діденко.

Яка погода буде у Києві

У столиці України передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі -7...-9 °C, вдень -2...-4 °C.

"Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня", - написала синоптикиня.