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Морози тривають: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 10 лютого
Через домінування антициклону новий тиждень в Україні розпочнеться без опадів. Проте морозна погода ще триває, а пізніше у деяких регіонах з'явиться сніг
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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у понеділок, 10 лютого, в регіонах очікується невеликий або помірний вітер східних напрямків.
Низька температура повітря, характерна для зими, в Україні ще триватиме. Зокрема, найближчої ночі передбачається -5...-10 °C.
Вдень найхолодніше буде на півночі та північному сході - там пануватимуть -3...-7 °C. У центральних та східних областях очікується -1...-5 °C. У південній частині температура повітря триматиметься на рівні близько 0°C, а в західних областях підніметься до 0...+3 °C.
Найтеплішим серед регіонів України буде Закарпаття - там стовпчики термометрів піднімуться до +5+7 °C.
Погода у столиці і прогноз надалі
У Києві 10 лютого опадів не передбачається. Вночі температура повітря опуститься до -9...-11 °C, а вдень становитиме -3...-5 °C.
За даними синоптикині, надалі в Україні буде так само сухо і морозно. Сніг, ймовірно, з'явиться лише через тиждень, після 16 лютого.
Водночас про потепління найближчим часом не йдеться.
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