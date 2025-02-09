Морози тривають: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 10 лютого

Так, у понеділок, 10 лютого, в регіонах очікується невеликий або помірний вітер східних напрямків.

Низька температура повітря, характерна для зими, в Україні ще триватиме. Зокрема, найближчої ночі передбачається -5...-10 °C.

Вдень найхолодніше буде на півночі та північному сході - там пануватимуть -3...-7 °C. У центральних та східних областях очікується -1...-5 °C. У південній частині температура повітря триматиметься на рівні близько 0°C, а в західних областях підніметься до 0...+3 °C.