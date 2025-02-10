У Києві затримали підозрюваного у скоєнні особливо тяжких злочинів, який втік з лікарні, де він відбував покарання

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що 7 лютого близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря медичної установи про зникнення пацієнта, який самовільно залишив установу.

"Завдяки комплексу оперативно-розшукових заходів зловмисника виявлено у столиці та повернуто до лікувального закладу. Спецоперацію зі встановлення місцеперебування та затримання втікача провели оперативники Фастівського управління спільно зі співробітниками Управління карного розшуку поліції Київщини та поліцейськими столиці", - йдеться у дописі.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за втечу зі спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.