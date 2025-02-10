"До 15% населення готові до колаборації": Ягун розповів, на кого розраховані заклики РФ до спалювання ТЦК
Заступник голови СБУ в 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун висловив думку, на кого розраховують росіяни, розсилаючи українцям провокаційні повідомлення із закликом спалювати ТЦК
Про це він розповів в етері Еспресо TV.
Журналіст запитав, на яку аудиторію розраховує ворог, надсилаючи провокаційні SMS із таким змістом: "Сожги ТЦК, спаси жизнь себе и своим близким, не будь расходным материалом Штатов і Зеленского".
"Це розраховано на виховательку 44-го садочку міста Рівного, яка написала свій коментар під вибухом. От на таких от потвор, я іншого слова не можу навести. Так, її знайшли, і вона вибачилася, але таких коментарів там було ще чимало. Звідки вони беруться? Кого виховує та вихователька садочку? Що буде з тих дітей?" - сказав Ягун.
Він наголосив, що науково виведена цифра свідчить про 10-15% населення, яке готове до колаборації.
"Але колаборація є різна. Коли ти просто хочеш заробити на суспільство, не усвідомлюючи, це зовсім інше. І воно в комплексі дає величезні цифри", - додав генерал-майор запасу Служби безпеки.
Інциденти з ТЦК: що відомо
У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення чоловік загинув на місці.
Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.
1 лютого у ТЦК Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина, ще шестеро дістали поранення.
Наступного дня вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.
5 лютого внаслідок вибуху біля Камʼянець-Подільського ТЦК на Хмельниччині загинув чоловік, який приніс вибухівку. Ще четверо людей отримали поранення.
Того ж дня стало відомо, що на Львівщині у ТЦК посилили заходи безпеки.
7 лютого Сухопутні війська оголосили про посилення заходів безпеки в усіх територіальних центрах комплектації та військових частинах через вибухи біля будівель ТЦК і напади на працівників.
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