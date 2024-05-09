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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни просуваються в районі населеного пункту Веселе, - DeepState

9 травня, 2024 четвер
04:57
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Зміст

Станом на четвер, 9 травня, відомо, що російські терористи просуваються в районі населеного пункту Веселе, а також намагаються прорватись до міста Сіверськ

Про це повідомляє DeepState.

"На всьому відтинку від Роздолівки до Білогорівки (Л) московити пробують прорвати позиції Сил оборони. Зокрема, противник сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села. Там і відбувся прорив одного з підрозділів, який за досить довгий час оборони вичерпав свої ресурси. Та й в цілому бригада, яка стоїть в тому районі вже більше ніж рік без ротацій, тримається на межі сил", - пишуть аналітики.

Також відомо про спроби штурмів в районі Білогорівки (Л), Золотарівки та Верхньокам'янки. За інформацією DS, росіяни намагаються прорватися до міста Сіверськ

"(Мають на меті, - ред.) зрізати Сіверський виступ для подальшого просування, зокрема, заходу в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві, яке ніяк їм не дається. Основною силою противника є піхота, якою вони буквально закидають позиції українських військових", - йдеться у повідомленні.

У DeepState наголошують, що бої в цьому районі дуже динамічні, а позиції переходять з рук в рук.

  • Протягом останньої доби на фронті відбулось 121 бойове зіткнення, внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільних.
Теги:
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Сіверський Донець
Військові новини
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