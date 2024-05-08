Переможні новини 805-го дня війни: посли ЄС висловились за використання російських активів на підтримку України, а Велика Британія завдасть дипломатичного удару РФ

В окупованому Луганську всю ніч горіла нафтобаза

В окупованому Луганську пожежники не змогли оперативно загасити займання, що сталось на нафтобазі ввечері 7 травня. Вогонь палав до ранку 8 травня, поки не вигоріли всі нафтопродукти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Палало ввечері – догорає зранку. Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців, – написав Артем Лисогор.

За його слова, окупанти звинувачують у пожежі ЗСУ, однак для нас головне – результат.

"Загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту", – каже голова ОВА.

Посли ЄС погодили скерування заморожених активів РФ на підтримку України

Посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора. Про це повідомили у головуванні Бельгії в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили заходи щодо надходжень від заморожених активів Росії. Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", – йдеться в повідомленні.

Рішення послів ще має фіналізувати Рада ЄС. Тільки тоді воно вступить в дію.

Велика Британія висилає військового аташе РФ

Велика Британія вишле з країни російського аташе з питань оборони, а також позбавить деякі об'єкти дипломатичного статусу та обмежить тривалість російських дипломатичних віз. Про це повідомив глава міністерства внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, передає Reuters.

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За словами глави МВС, таке рішення пов'язане з небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі.

"Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим офіцером військової розвідки", – сказав міністр.

"Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька пов'язаних із Росією об’єктів у Великій Британії... Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості перебування російських дипломатів у Великій Британії", – додав він.

З окупації вдалось вивезти 11 дітей

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11 дітей з Херсонщини віком від одного до 16 років. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти двох дівчаток-сиріт, яким 10 та 13 років. Ще дев'ять дітей – 5 дівчаток та 4 хлопчики – віком від 1 до 16 років, мають батьків або одного з них.

"Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей", – повідомив голова ОВА.

Олександр Прокудін уточнив, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.

За рік в Україні зареєстрували 1600 розробок у сфері оборони

За рік роботи оборонного кластера Brave1 в Україні зареєстрували 1600 розробок. З них 60 пройшли процедуру кодифікації у Міноборони, хоча до війни проходження такої процедури могло тривати роками. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Війна потребує швидких рішень. Коли на фронті зʼявилося багато FPV, розпочалась розробка РЕБ, коли комплексів стало багато, зʼявилися дрони, які працюють на нестандартних частотах. На кожне defense-tech рішення знаходиться технологічна відповідь. Важливо, щоб ми давали цю відповідь швидше та якісніше, ніж ворог, – каже міністр. – Рік тому запустили Brave1, щоб створити умови для розвитку оборонної сфери. До цього розробка нової техніки була закритою, повільною та неефективною".

За рік роботи держава через Brave1 видала 186 грантів на $3,2 млн. У 2024 році фінансування грантів збільшать до 1,5 млрд грн, тобто у 12 разів.

"Brave1 допоміг гравцям оборонної сфери налаштувати комунікацію, завдяки цьому розробники знаходять партнерів і разом створюють ще ефективніші рішення. Так, за останній рік відбулося понад 30 колаборацій між різними командами розробників", – розповів Михайло Федоров.