Україна повернула з окупації 11 дітей, серед них - двоє сиріт
З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11 дітей з Херсонщини віком від одного до 16 років: серед них - дві дівчинки-сироти
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти двох дівчаток-сиріт, яким 10 та 13 років. Ще дев'ять дітей, 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років, мають батьків або одного з них.
"Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей", - йдеться в повідомленні.
Прокудін зазначив, що зараз діти перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу.
"Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області", - додав очільник Херсонської ОВА.
- 25 квітня російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила про те, що РФ та Україна провели "перші очні переговори" щодо обміну дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець заперечив цю інформацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе