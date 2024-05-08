Україна повернула з окупації 11 дітей, серед них - двоє сиріт

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти двох дівчаток-сиріт, яким 10 та 13 років. Ще дев'ять дітей, 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років, мають батьків або одного з них.

"Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що зараз діти перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області", - додав очільник Херсонської ОВА.