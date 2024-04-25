Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ заявила про "перші очні переговори" з Україною щодо обміну дітей, Лубінець спростував заяву і уточнив формат

РФ заявила про "перші очні переговори" з Україною щодо обміну дітей, Лубінець спростував заяву і уточнив формат

25 квітня, 2024 четвер
06:53
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила про РФ та Україна провели "перші очні переговори" щодо обміну дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець заперечив цю інформацію

Про це повідомляє канал France 24.

"Ми вперше в очному форматі провели переговори з українською стороною. В Україну мають поїхати 29 дітей, у Росію - 19 ", - повідомила Львова-Бєлова.

Натомість вона не розповіла подробиць про те, чому і як діти опинилися в руках росіян.

Натомість уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не підтвердив заяву російської сторони й зауважив, що повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів.

"Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося", - уточнив український омбудсмен.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2-23 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня 2-23 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Омбудсмен
Читайте також:
Митрополит Епіфаній і Гундяєв
23 квітня, 2024 вiвторок
У ВСУ прокоментували перше в Україні рішення про законність переходу громади з УПЦ МП до ПЦУ
в Одесі затримали агента ФСБ
24 квітня, 2024 середа
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
23 квітня, 2024 вiвторок
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
07:38
Оновлено
розбита російська техніка
Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:24
Ємен, хусити
Хусити намагались атакувати корабель над Аденською затокою балістичною ракетою: військові США знищили ворожу ціль
06:56
Україна, Португалія
Україна почала перемовини з Португалією про безпекову угоду
06:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони просунулися біля Кринків: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:42
OPINION
Микола Княжицький
Чи блокуватиме Польща інтеграцію України з ЄС?
06:21
Telegram логотип
"Щоб залишатись у доступі": Дуров попередив про зміни для українських користувачів Telegram
05:59
ракета ATACMS
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
05:36
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Італія підпише угоду з Україною та ЮНЕСКО про відбудову Одеси
05:08
Католицька церква
В Іспанії жертви домагань представників РКЦ отримають компенсацію
04:40
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа X запускає спеціальний TV додаток для відео
04:12
Танкер для доставки СПГ
Німеччина пропонує ввести ембарго на імпорт СПГ з РФ до Євросоюзу
03:44
Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі
03:16
Russia Today
У RT витратили рекордні 27,5 млрд рублів на пропаганду і суттєво збільшують штат
02:48
TikTok
 Байден підписав закон, який може змусити материнську компанію продати TikTok у США
02:20
КПП "Рафах"
Ізраїль готовий почати штурм Рафаха. США стурбовані гуманітарними наслідками, — Reuters
01:52
куріння
У Турині ввели обмеження на куріння у людних місцях на вулиці
01:24
Придністров'я
Молдова зупинила експорт у РФ товарів на ВПК із заводів Придністров'я, - ЗМІ
01:04
Оновлено
ID-картка, паспорт
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
00:56
Еммануель Макрон
 Макрон не підтримує переобрання фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, - Bloomberg
00:28
польща україна , біженці
Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних, - міністр Косіняк-Камиш
00:26
криптовалюта
Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки
2024, середа
24 квітня
23:48
Олег Верняєв
Олег Верняєв здобув срібло в багатоборстві чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
23:29
Оновлено
HIMARS з ATACMS
У Білому домі впевнені, що Україна виконуватиме зобов’язання щодо ATACMS
23:14
Євгенія Гуцул
У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії
23:11
комендантська година, Великдень
Комендантську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть
22:44
Дмитро Пєсков
"У Херсоні ЗСУ поводяться, як загарбники, а не як захисники": російські фейки та маніпуляцій за 24 квітня
22:33
Ексклюзив
Паспортний сервіс
"Точно не змусить чоловіків повертатися": політолог Розумний про заборону видачі документів українцям за кордоном
22:28
зруйнована телевежа Харків
У Харкові відновили телемовлення після удару РФ по телевежі 22 квітня
22:26
Оновлено
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
РосЗМІ повідомили, що Шойгу відсторонив з посади свого заступника, заарештованого начебто через хабарництво
21:57
У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальників
21:40
книжка вогонь знищення
Окупанти почали нові зачистки бібліотек у Криму, - Спротив
21:33
Оновлено
США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі
21:24
Ексклюзив
росія - китай
Дипломат Хара пояснив, чому Китаю вигідна слабка Росія як партнерка
21:13
VivaTech 2024: 14 стартапів представлять Україну на технологічній конференції у Франції
20:22
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
США можуть відправляти допомогу Україні на $1 млрд щомісяця. Колонка Сергія Згурця
20:08
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулось 84 боєзіткнення, Сили оборони відбили 65 атак і збили ракету Х-59
20:04
OPINION
Володимир Ар'єв
Консульства і ухилянти: чи має влада право на помилку?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 791-го дня війни: запасний Patriot для України від армії США, Сили ППО збили новітню російську ракету Х-69
19:48
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Коаліція дронів для України зібрала майже €500 млн, - міноборони Латвії
19:45
світло
Міненерго пояснило українцям, як споживати електрику, щоб енергосистема залишалася стабільною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV