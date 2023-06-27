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У Гаагу передали докази причетності Лукашенка до викрадення українських дітей

27 червня, 2023 вiвторок
21:34
Війна з Росією

Білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази воєнних злочинів Лукашенка та його оточення, зокрема депортацію дітей з України

Про це у телеграмі повідомив голова Народного антикризового управління Павло Латушко.

27 червня у Гаазі Народне антикризове управління передало прокурору Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів, скоєних Олександром Лукашенком, Дмитром Мезенцевим, Іваном Головатим, Олексієм Талаєм та Ольгою Волковою. Вони стосуються примусового вивезення українських дітей із окупованих Росією територій до Білорусі.

Як пише голова НАУ Павло Латушко, прокурор Міжнародного кримінального суду отримав матеріали про "організований та систематичний вивіз українських дітей", який розпочався у вересні 2022-го. Перераховуються маршрути, міста, з яких вивезли понад 2100 дітей. Також відомі й випадки "несистемного організованого вивезення українських дітей до Білорусі до вересня 2022 року".

"Передані Прокурору матеріали свідчать про те, що Лукашенко особисто підписав документи організаційно-розпорядчого характеру під ширмою так званої Союзної держави Білорусі та Росії, на підставі яких було організовано та профінансовано вивезення українських дітей до Білорусі", - наголошує Латушко.

Найбільше дітей привезли до табору Дубрава, що належить "Білоруськалію".

"Одночасно вже сьогодні ми активно готуємо наступний "удар" у кримінальному переслідуванні Лукашенка за скоєні ним злочини проти миру та безпеки людства", - додає голова НАУ.

  • Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Білорусь
Олександр Лукашенко
воєнні злочини Росії
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