"Для хлопчиків це - бути гарматним м'ясом в армії": Лубінець нагадав ООН, що РФ забирає з України дітей із 2014 року
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України
Про це повідомляє Укрінформ.
Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.
При цьому Лубінець наголосив, що випадки нав'язування дітям російського громадянства фіксують із 2014 року і нагадав, що заради спрощення цього процесу президент РФ Володимир Путін підписав відповідні укази.
"Для хлопчиків-підлітків це означає бути гарматним м'ясом в російській армії і неможливість покинути Росію після досягнення призовного віку", – зазначив Лубінець.
Політику перевиховання і "зміни батьківщини" омбудсмен назвав свідченням намірів геноциду. Лубінець також розповів, що Фонд президентських грантів у РФ фінансує організації з патріотичного виховання дітей, зокрема у Чечні, створюючи молодіжні воєнізовані структури.
Лубінець нагадав, що російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер, заявила про "виховання любові до Росії" щодо українських дітей, які нешанобливо відгукувалися про Путіна та співали гімн України.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що РФ використовує освіту як інструмент стирання української ідентичності.
"Освітній процес мілітаризується за зразком нацистського гітлер'югенду", - сказав Лубінець, згадавши "юнармію", кадетські школи та уроки "великої зміни" у РФ.
Омбудсмен розповів, що російські підручники вчать дітей тезам про "відсутність незалежної Української держави, самобутнього українського народу" і важливість "розширення території держави будь-якими способами, які є почесними і важливими для РФ". При цьому українську культуру та історію, а також видатних діячів зображують як частину російської історії.
Лубінець закликав світ "чинити більший тиск на Росію, припинити ігнорувати цей геноцид і дотримуватися положень статуту ООН".
- 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
- Володимир Путін підписав указ про можливість депортації жителів тимчасово окупованих територій України за відмову брати паспорти РФ.
- В Офісі президента України цей указ назвали "очевидним проявом геноцидного характеру війни" та намаганням змінити етнічний склад населення тимчасово окупованих територій України.
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