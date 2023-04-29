Про це повідомляє Укрінформ.

Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

При цьому Лубінець наголосив, що випадки нав'язування дітям російського громадянства фіксують із 2014 року і нагадав, що заради спрощення цього процесу президент РФ Володимир Путін підписав відповідні укази.

"Для хлопчиків-підлітків це означає бути гарматним м'ясом в російській армії і неможливість покинути Росію після досягнення призовного віку", – зазначив Лубінець.

Політику перевиховання і "зміни батьківщини" омбудсмен назвав свідченням намірів геноциду. Лубінець також розповів, що Фонд президентських грантів у РФ фінансує організації з патріотичного виховання дітей, зокрема у Чечні, створюючи молодіжні воєнізовані структури.

Лубінець нагадав, що російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер, заявила про "виховання любові до Росії" щодо українських дітей, які нешанобливо відгукувалися про Путіна та співали гімн України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що РФ використовує освіту як інструмент стирання української ідентичності.

"Освітній процес мілітаризується за зразком нацистського гітлер'югенду", - сказав Лубінець, згадавши "юнармію", кадетські школи та уроки "великої зміни" у РФ.

Омбудсмен розповів, що російські підручники вчать дітей тезам про "відсутність незалежної Української держави, самобутнього українського народу" і важливість "розширення території держави будь-якими способами, які є почесними і важливими для РФ". При цьому українську культуру та історію, а також видатних діячів зображують як частину російської історії.

Лубінець закликав світ "чинити більший тиск на Росію, припинити ігнорувати цей геноцид і дотримуватися положень статуту ООН".