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"Для хлопчиків це - бути гарматним м'ясом в армії": Лубінець нагадав ООН, що РФ забирає з України дітей із 2014 року

29 квітня, 2023 субота
00:20
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України

Про це повідомляє Укрінформ.

Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

При цьому Лубінець наголосив, що випадки нав'язування дітям російського громадянства фіксують із 2014 року і нагадав, що заради спрощення цього процесу президент РФ Володимир Путін підписав відповідні укази.

"Для хлопчиків-підлітків це означає бути гарматним м'ясом в російській армії і неможливість покинути Росію після досягнення призовного віку", – зазначив Лубінець.

Політику перевиховання і "зміни батьківщини" омбудсмен назвав свідченням намірів геноциду. Лубінець також розповів, що Фонд президентських грантів у РФ фінансує організації з патріотичного виховання дітей, зокрема у Чечні, створюючи молодіжні воєнізовані структури.

Лубінець нагадав, що російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер, заявила про "виховання любові до Росії" щодо українських дітей, які нешанобливо відгукувалися про Путіна та співали гімн України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що РФ використовує освіту як інструмент стирання української ідентичності.

"Освітній процес мілітаризується за зразком нацистського гітлер'югенду", - сказав Лубінець, згадавши "юнармію", кадетські школи та уроки "великої зміни" у РФ.

Омбудсмен розповів, що російські підручники вчать дітей тезам про "відсутність незалежної Української держави, самобутнього українського народу" і важливість "розширення території держави будь-якими способами, які є почесними і важливими для РФ". При цьому українську культуру та історію, а також видатних діячів зображують як частину російської історії.

Лубінець закликав світ "чинити більший тиск на Росію, припинити ігнорувати цей геноцид і дотримуватися положень статуту ООН".

  • 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
  • Володимир Путін підписав указ про можливість депортації жителів тимчасово окупованих територій України за відмову брати паспорти РФ.
  • В Офісі президента України цей указ назвали "очевидним проявом геноцидного характеру війни" та намаганням змінити етнічний склад населення тимчасово окупованих територій України.
Новини
ООН
Омбудсмен
воєнні злочини Росії
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