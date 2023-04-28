Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у телеграмі.

"Автор війни" (Путін) поспіхом підписав указ, який дозволяє… примусово депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Справжня природа й цілі війни ще комусь незрозумілі?" - заявив він.

Радник голови ОП пояснив, що росіяни спочатку захопили частину чужої території, убили певну кількість мирних жителів, а інших примусово депортують, якщо вони не хочуть ставати "громадянами країни-вбивці".

"Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни…" - наголосив Михайло Подоляк.