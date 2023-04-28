В ОП прокоментували указ Путіна про депортацію українців з тимчасово окупованих територій за відмову від паспорта РФ
Новий указ президента РФ Володимира Путіна про можливість депортації українців в окупації, які не мають російського паспорта, - черговий прояв геноцидного характеру війни
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у телеграмі.
"Автор війни" (Путін) поспіхом підписав указ, який дозволяє… примусово депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Справжня природа й цілі війни ще комусь незрозумілі?" - заявив він.
Радник голови ОП пояснив, що росіяни спочатку захопили частину чужої території, убили певну кількість мирних жителів, а інших примусово депортують, якщо вони не хочуть ставати "громадянами країни-вбивці".
"Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни…" - наголосив Михайло Подоляк.
- Президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому зокрема йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ.
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