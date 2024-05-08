Велика Британія висилає військового аташе РФ: названо причину

Про це повідомив глава міністерства внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, передає Reuters.

За його словами, таке рішення пов'язане з небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі.

"Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим офіцером військової розвідки", - сказав міністр.

"Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька пов'язаних із Росією об’єктів у Великій Британії... Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості перебування російських дипломатів у Великій Британії", - додав він.