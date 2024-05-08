Велика Британія висилає військового аташе РФ: названо причину
Велика Британія видворить російського аташе з питань оборони, позбавить деякі об'єкти дипломатичного статусу й обмежить тривалість російських дипломатичних віз
Про це повідомив глава міністерства внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, передає Reuters.
За його словами, таке рішення пов'язане з небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі.
"Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим офіцером військової розвідки", - сказав міністр.
"Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька пов'язаних із Росією об’єктів у Великій Британії... Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості перебування російських дипломатів у Великій Британії", - додав він.
- 22 квітня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна пропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні у зв'язку з арештом двох російських агентів у Німеччині за підозрою у шпигунстві та плануванні атак.
- 3 травня стало відомо, що розвідувальна служба Норвегії (PST) виявила кількох агентів Російської Федерації, які діяли на заході країни й могли готувати диверсії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе