Чехія знову хоче обмежити поїздки російських дипломатів до шенгену

Про це повідомляє Euractiv.

"Загроза російської розвідки в Європі - це реальність", - зазначив Ліпавський.

Він висловив повну підтримку реакції Німеччини, яка викликала російського посла у відповідь на затримання росіян за підозрою у шпигунстві і заявила йому, що не дозволить Росії принести свій терор в країну.

Ліпавський наголосив, що хоче порушувати питання про російських агентів на засіданні Ради ЄС у закордонних справах (РЗС) в Люксембурзі в понеділок.

"Ми повинні розробити нові інструменти для боротьби з російською шпигунською загрозою. У понеділок на РЗС я повторю свої пропозиції щодо стримування російських шпигунів, які пересуваються шенгеном. Цього можна досягти швидко", - наголосив він.

Згідно з чеською пропозицією, російські "дипломати" або секретні агенти під дипломатичним прикриттям, які приїжджають до Європи на короткий час, не матимуть права в'їжджати до жодної країни ЄС, окрім тієї, до якої їм було видано візу.

Інший варіант - зробити біометричні паспорти обов'язковими для російських дипломатів на рівні ЄС, оскільки їх важче підробити.