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Україна та Чехія розпочали підготовку двосторонньої безпекової угоди

18 квітня, 2024 четвер
21:30
Війна з Росією Чехія допомога Україні

Україна та Чехія розпочали процес переговорів про майбутнє укладення безпекової угоди між двома країнами

Про це повідомив Офіс президента.

"Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО", — наголосив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква, який провів цей раунд переговорів.

Водночас чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ країни Давид Конецький.

На зустрічі посадовці засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, а також узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом.

  • 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.
  • Станом на середину квітня близько 20 країн, які вже приєдналися до чеської ініціативи зі закупівлі боєприпасів для України, зобов'язались надати кошти на 500 тис. артилерійських снарядів.
  • 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна вже може передати Україні 500 тис. снарядів та розраховує ще на 1 млн боєприпасів упродовж року.

Теги:
Чехія
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