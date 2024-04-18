Україна та Чехія розпочали підготовку двосторонньої безпекової угоди

Про це повідомив Офіс президента.

"Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО", — наголосив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква, який провів цей раунд переговорів.

Водночас чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ країни Давид Конецький.

На зустрічі посадовці засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, а також узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом.