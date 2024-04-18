Україна та Чехія розпочали підготовку двосторонньої безпекової угоди
Україна та Чехія розпочали процес переговорів про майбутнє укладення безпекової угоди між двома країнами
Про це повідомив Офіс президента.
"Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО", — наголосив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква, який провів цей раунд переговорів.
Водночас чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ країни Давид Конецький.
На зустрічі посадовці засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, а також узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом.
- 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.
- Станом на середину квітня близько 20 країн, які вже приєдналися до чеської ініціативи зі закупівлі боєприпасів для України, зобов'язались надати кошти на 500 тис. артилерійських снарядів.
- 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна вже може передати Україні 500 тис. снарядів та розраховує ще на 1 млн боєприпасів упродовж року.
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