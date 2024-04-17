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Україні планують передати близько 500 тис. артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії, - Фіала

17 квітня, 2024 середа
05:39
Війна з Росією Петр Фіала

Близько 20 країн, які вже приєдналися до чеської ініціативи зі закупівлі боєприпасів для України, зобов'язались надати кошти на 500 тис. артилерійських снарядів

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає "Радіо Свобода".

"Я радий, що на цей час близько 20 країн вже приєдналися до нашої ініціативи – від Канади, Німеччини і [від] Нідерландів до Польщі. Завдяки їм ми можемо забезпечити близько 500 тис. артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що згодом буде більше поставок", – сказав він у Вашингтоні. 

Фіала наголосив, що немає жодних причин, чому 20 країн-донорів протягом наступних 12 місяців не зможуть допомогти надати ще мільйон снарядів.

"Хочу підкреслити, що ця ініціатива не є разовим проєктом. Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це безпосередньо допоможе змінити ситуацію на передовій", – зауважив він.

Чеський прем'єр впевнений, що ця ініціатива може допомогти задовольнити потреби України в боєприпасах принаймні доти, поки оборонна промисловість Європи не зможе виробляти достатньо боєприпасів.

Чеський уповноважений із питань відновлення України Томаш Копечний сказав "Чеському радіо", що сума на закупівлю артснарядів становить приблизно $3 млрд.

За словами Фіала, багато європейських країн занадто довго сприймали свою безпеку як належне, що призвело до дуже низьких витрат на оборону. Зараз ситуація зовсім інша, сказав він, через "тривожний дзвінок", який отримала Європа, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Більшість країн Заходу хочуть платити. Європа тепер знає, що вона не може використовувати лише м’яку силу. Вона зрозуміла, що жорстку силу необхідно використовувати не лише для глобального балансу, але й для зовнішньої безпеки", - зазначив голова чеського уряду.

  • Напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладені контракти на купівлю 180 тис. боєприпасів. Ще 300 тис. планують законтрактувати.
  • У понеділок, 15 квітня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Обговорили питання безпеки, а також допомогу Україні.
Теги:
Україна
Чехія
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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