Україні планують передати близько 500 тис. артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії, - Фіала

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає "Радіо Свобода".

"Я радий, що на цей час близько 20 країн вже приєдналися до нашої ініціативи – від Канади, Німеччини і [від] Нідерландів до Польщі. Завдяки їм ми можемо забезпечити близько 500 тис. артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що згодом буде більше поставок", – сказав він у Вашингтоні.

Фіала наголосив, що немає жодних причин, чому 20 країн-донорів протягом наступних 12 місяців не зможуть допомогти надати ще мільйон снарядів.

"Хочу підкреслити, що ця ініціатива не є разовим проєктом. Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це безпосередньо допоможе змінити ситуацію на передовій", – зауважив він.

Чеський прем'єр впевнений, що ця ініціатива може допомогти задовольнити потреби України в боєприпасах принаймні доти, поки оборонна промисловість Європи не зможе виробляти достатньо боєприпасів.

Чеський уповноважений із питань відновлення України Томаш Копечний сказав "Чеському радіо", що сума на закупівлю артснарядів становить приблизно $3 млрд.

За словами Фіала, багато європейських країн занадто довго сприймали свою безпеку як належне, що призвело до дуже низьких витрат на оборону. Зараз ситуація зовсім інша, сказав він, через "тривожний дзвінок", який отримала Європа, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Більшість країн Заходу хочуть платити. Європа тепер знає, що вона не може використовувати лише м’яку силу. Вона зрозуміла, що жорстку силу необхідно використовувати не лише для глобального балансу, але й для зовнішньої безпеки", - зазначив голова чеського уряду.