Чехія прагне надати Україні 300 тис. снарядів і законтрактувала вже 180 тис., - Фіала

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Фіала, чеська ініціатива привернула значну міжнародну увагу і це позитив.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити ще 300 000 раундів і вже уклали контракт на перші 180 000. У найближчі місяці вони будуть доставлені на український фронт", - наголосив чеський прем'єр.

Він підкреслив, що ініціатива не досягла б таких показників без сильної початкової підтримки Данії та Нідерландів і приблизно 20 інших країн, які пізніше приєдналися.

"На цей час закупівля європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах є єдиним способом швидко забезпечити Україну вкрай необхідними снарядами", - зауважив він.

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Фіала також наголосив, що "ситуація в Україні критична", тому що у ЗСУ закінчуються боєприпаси, а "це означає, що вони змушені щодня приймати важкі рішення."

Окрім фінансової, гуманітарної допомоги та допомоги біженцям, Чехія з самого початку без вагань доставляла вкрай необхідну зброю та боєприпаси, додав прем'єр.

Водночас він зауважив, що ініціатива не змогла рухатися так швидко, як потрібно Україні, і оборонні галузі партнерів ще не в змозі задовольнити такий високий попит.

"Тому ми шукаємо нові способи подолання цих викликів. Відповіддю Чеської Республіки на це питання є ініціатива боєприпасів. Його мета полягає в тому, щоб якнайшвидше знайти сотні тисяч артилерійських снарядів на світових ринках (де вони все ще доступні в надлишку), профінансувати їх закупівлю за допомогою західних держав, які співпрацюють, і негайно доставити їх на фронт", - підкреслив він.

За словами Фіала, ця ініціатива також має іншу мету: дати Заходу більше часу для адаптації.

Він вважає, що світу потрібно звикнути до того факту, що відповідальна політика безпеки повинна включати набагато більші інвестиції в захист для стримування зловмисників, інакше не буде добре в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями.

"На щастя, всі ці зміни відбуваються: ми набагато більше інвестуємо в безпеку та модернізацію наших сил оборони. НАТО розширюється. І навіть ті актори в окремих країнах, які донедавна вважали, що з Росією можна вести розумні переговори, тепер повністю усвідомлюють свою частку відповідальності", - резюмував він.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи й Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію обсягом 300 тис. снарядів.

30 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що деякі країни вже зробили свій внесок у чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України, але, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає.

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів в рамках реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів.