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Чехія прагне надати Україні 300 тис. снарядів і законтрактувала вже 180 тис., - Фіала

15 квітня, 2024 понедiлок
23:28
Війна з Росією Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладені контракти на купівлю 180 тис. боєприпасів. Ще 300 тис. планують законтрактувати

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Фіала, чеська ініціатива привернула значну міжнародну увагу і це позитив.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити ще 300 000 раундів і вже уклали контракт на перші 180 000. У найближчі місяці вони будуть доставлені на український фронт", - наголосив чеський прем'єр.

Він підкреслив, що ініціатива не досягла б таких показників без сильної початкової підтримки Данії та Нідерландів і приблизно 20 інших країн, які пізніше приєдналися.

"На цей час закупівля європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах є єдиним способом швидко забезпечити Україну вкрай необхідними снарядами", - зауважив він.

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Фіала також наголосив, що "ситуація в Україні критична", тому що у ЗСУ закінчуються боєприпаси, а "це означає, що вони змушені щодня приймати важкі рішення." 

Окрім фінансової, гуманітарної допомоги та допомоги біженцям, Чехія з самого початку без вагань доставляла вкрай необхідну зброю та боєприпаси, додав прем'єр.

Водночас він зауважив, що ініціатива не змогла рухатися так швидко, як потрібно Україні, і оборонні галузі партнерів ще не в змозі задовольнити такий високий попит.

"Тому ми шукаємо нові способи подолання цих викликів. Відповіддю Чеської Республіки на це питання є ініціатива боєприпасів. Його мета полягає в тому, щоб якнайшвидше знайти сотні тисяч артилерійських снарядів на світових ринках (де вони все ще доступні в надлишку), профінансувати їх закупівлю за допомогою західних держав, які співпрацюють, і негайно доставити їх на фронт", - підкреслив він.

За словами Фіала, ця ініціатива також має іншу мету: дати Заходу більше часу для адаптації.

Він вважає, що світу потрібно звикнути до того факту, що відповідальна політика безпеки повинна включати набагато більші інвестиції в захист для стримування зловмисників, інакше не буде добре в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями.

"На щастя, всі ці зміни відбуваються: ми набагато більше інвестуємо в безпеку та модернізацію наших сил оборони. НАТО розширюється. І навіть ті актори в окремих країнах, які донедавна вважали, що з Росією можна вести розумні переговори, тепер повністю усвідомлюють свою частку відповідальності", - резюмував він.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи й Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію обсягом 300 тис. снарядів.

30 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що деякі країни вже зробили свій внесок у чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України, але, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає.

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів в рамках реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів.

Теги:
Україна
Росія
Чехія
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
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