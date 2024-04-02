Німеччина надасть Україні 180 тис. артснарядів у рамках чеської ініціативи

Про це повідомляє Reuters.

У виданні уточнили, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи з надання боєприпасів.

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"Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - заявив представник німецького оборонного відомства.

За даними міністерства, на частку Німеччини припадатиме 40% цієї ініціативи.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи й Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію обсягом 300 тис. снарядів.

30 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що деякі країни вже зробили свій внесок у чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України, але, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає.