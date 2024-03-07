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Президент Чехії оголосив про завершення збору на закупівлю 800 тис. снарядів для України

7 березня, 2024 четвер
20:27
Війна з Росією Президент Чехії Петр Павел

Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. До збору, ініційованого Чеською Республікою, приєднаються 18 країн

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляють Ceske Noviny.

"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 тис. штук", - повідомив президент Чехії.

Наступним кроком, за словами Павела, буде підписання меморандуму з чеським урядом та налагодження взаємних відносин.

"З чеської сторони буде надана інформація всім країнам, які надають допомогу, про графік і про те, як ми будемо діяти далі", - сказав президент.

Водночас президент зазначив, що боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчих тижнів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

Теги:
Чехія
зброя для України
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