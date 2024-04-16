Байден зустрівся з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Білому домі: говорили про Україну
У понеділок, 15 квітня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Обговорили питання безпеки, а також допомогу Україні
Про це повідомляє чеське видання Aktualne.cz.
Під час розмови з Фіалою Байден відзначив підтримку України з боку Чехії, зокрема зусилля з надання артилерійських боєприпасів для українців.
"Ви - великий союзник, ми стаємо ближчими, ми стаємо сильнішими, ми поглибили нашу оборонну співпрацю, ми працюємо разом над чистою енергією. Я ціную те, як ви допомагаєте Україні", - заявив президент США.
Окремо він наголосив на важливості прийняття Конгресом законопроєкту щодо пакета допомоги Україні, зазначивши, що Чехія як ніхто розуміє, що Росія не зупиниться на Україні.
"Сьогодні нас захищає НАТО.
І його європейська частина проявляє більше відповідальності, ніж раніше, і готова давати більше грошей на оборону", - підкреслив прем'єр-міністр Чехії.
Зокрема, він висловив упевненість, що багато інших країн уважно стежать за тим, якою буде доля російської агресії в Україні.
"І якщо вона буде успішною, це буде сигналом для інших агресивних держав", - додав він. - Ми не можемо допустити успіху агресивної політики Росії"
Окрім цього, за словами Фіали, завдяки поставкам скрапленого природного газу з США, Чехії вдалося позбавитися залежності від Росії.
Очікується, що у вівторок, 16 квітня, Фіала відвідає Конгрес США, де спробує переконати його членів підписати додаткову фінансову підтримку для України.
"Я не страждаю на самозвеличення, я, звичайно, не зміню ситуацію в США, виступаючи в Конгресі, але я можу поділитися своїм досвідом і тим, як ми дивимося на речі в Центральній Європі", - підсумував він.
- Напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладені контракти на купівлю 180 тис. боєприпасів. Ще 300 тис. планують законтрактувати.
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