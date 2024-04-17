Чехія може передати Україні 1,5 млн снарядів упродовж року, - Фіала

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми віримо, що далі буде ще більше поставок. Немає жодних причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", - сказав прем’єр.

За словами Фіали, цей проєкт частиною підтримки України.

"Наша мета - створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це безпосередньо допоможе змінити ситуацію на фронті", - пояснив Фіала.

Чеський глава уряду переконаний, що західні країни повинні мати достатній потенціал оборонної промисловості.

"Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також включає в себе значне збільшення кількості озброєнь. Я вважаю, що наша ініціатива може просто покрити дефіцит боєприпасів. Принаймні до тих пір, поки Європа не зможе виробляти достатньо снарядів", - наголосив він.