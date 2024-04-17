Чехія може передати Україні 1,5 млн снарядів упродовж року, - Фіала
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна вже може передати Україні 500 тис. снарядів та розраховує ще на 1 млн боєприпасів упродовж року
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми віримо, що далі буде ще більше поставок. Немає жодних причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", - сказав прем’єр.
За словами Фіали, цей проєкт частиною підтримки України.
"Наша мета - створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це безпосередньо допоможе змінити ситуацію на фронті", - пояснив Фіала.
Чеський глава уряду переконаний, що західні країни повинні мати достатній потенціал оборонної промисловості.
"Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також включає в себе значне збільшення кількості озброєнь. Я вважаю, що наша ініціатива може просто покрити дефіцит боєприпасів. Принаймні до тих пір, поки Європа не зможе виробляти достатньо снарядів", - наголосив він.
- Раніше повідомлялося, що близько 20 країн, які вже приєдналися до чеської ініціативи зі закупівлі боєприпасів для України, зобов'язались надати кошти на 500 тис. артилерійських снарядів.
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