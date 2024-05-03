У Норвегії викрили російських агентів, які ймовірно готували диверсії
Розвідувальна служба Норвегії (PST) виявила кількох агентів Російської Федерації, які діяли на заході країни й могли готувати диверсії
Про це заявив очільник PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, повідомляє The Local.
Він зазначив, що російські агенти могли готувати диверсії у державі, потенційно спрямовані на найбільшу військово-морську базу Північної Європи Хааконсверн, а також на нафтові, енергетичні й газові об’єкти в регіоні.
За словами глави розвідувальної служби, агенти РФ збирали розвідувальні дані про норвезьку критичну інфраструктуру, військові цілі та процедури готовності до надзвичайних ситуацій.
"У Вестланні ми не тільки підозрювали, а й викрили ворожу і небажану діяльність російської розвідки після вторгнення в Україну в 2022 році", - додав Лутро.
Також очільник норвезької розвідувальної служби припустив, що Росія такими заходами мала на меті заплямувати репутацію держави серед її союзників.
"Очевидно, що одна з цілей Росії - зобразити нас у негативному світлі. Вони прагнуть продемонструвати, що нам не вистачає контролю над власними справами або що ми не здатні підтримати наших союзників під час майбутніх криз", - пояснив він.
Зазначається, що після початку повномасштабної агресії РФ проти України Норвегія вислала понад 15 співробітників російського посольства через підозри у шпигунстві.
"Ідентифікувати цих агентів не так просто. Вони зливаються з суспільством, що є частиною їхньої роботи. Вони можуть навіть не мати російського громадянства, але мотивовані такими факторами, як гроші або погрози", - додав Лутро.
Акцентовано, що хоч і точна кількість затриманих агентів Росії не розголошується, та розвідувальна служба Норвегії раніше попереджала про ризики шпигунства з боку РФ і заявляла, що така діяльність посилилась після початку повномасштабної війни в Україні.
- 2 травня країни - члени НАТО висловили стурбованість злочинними діями Росії на території Альянсу, а саме її гібридними операціями, та у відповідь на це пообіцяли діяти індивідуально й колективно.
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