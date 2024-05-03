У Норвегії викрили російських агентів, які ймовірно готували диверсії

Про це заявив очільник PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, повідомляє The Local.

Він зазначив, що російські агенти могли готувати диверсії у державі, потенційно спрямовані на найбільшу військово-морську базу Північної Європи Хааконсверн, а також на нафтові, енергетичні й газові об’єкти в регіоні.

За словами глави розвідувальної служби, агенти РФ збирали розвідувальні дані про норвезьку критичну інфраструктуру, військові цілі та процедури готовності до надзвичайних ситуацій.

"У Вестланні ми не тільки підозрювали, а й викрили ворожу і небажану діяльність російської розвідки після вторгнення в Україну в 2022 році", - додав Лутро.

Також очільник норвезької розвідувальної служби припустив, що Росія такими заходами мала на меті заплямувати репутацію держави серед її союзників.

"Очевидно, що одна з цілей Росії - зобразити нас у негативному світлі. Вони прагнуть продемонструвати, що нам не вистачає контролю над власними справами або що ми не здатні підтримати наших союзників під час майбутніх криз", - пояснив він.

Зазначається, що після початку повномасштабної агресії РФ проти України Норвегія вислала понад 15 співробітників російського посольства через підозри у шпигунстві.

"Ідентифікувати цих агентів не так просто. Вони зливаються з суспільством, що є частиною їхньої роботи. Вони можуть навіть не мати російського громадянства, але мотивовані такими факторами, як гроші або погрози", - додав Лутро.

Акцентовано, що хоч і точна кількість затриманих агентів Росії не розголошується, та розвідувальна служба Норвегії раніше попереджала про ризики шпигунства з боку РФ і заявляла, що така діяльність посилилась після початку повномасштабної війни в Україні.