"Ми діятимемо індивідуально й колективно": НАТО занепокоєне гібридними діями РФ у своїх країнах

Про це йдеться в заяві Альянсу.

Зазначається, що через ворожу діяльність РФ було висунуто звинувачення особам у Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, а також Великій Британії.

"Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території Альянсу", - наголошено в повідомленні.

Зокрема до дій Росії відносять диверсії, акти насильства, дезінформаційні кампанії, кібер- і електронні втручання, а також інші гібридні операції.

"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу та солідарні з ними. Ми діятимемо індивідуально та колективно, щоб вирішити ці дії, і продовжуватимемо тісно координувати свою роботу. Ми продовжуватимемо підвищувати нашу стійкість, застосовувати та вдосконалювати наявні в нашому розпорядженні інструменти для протидії російським гібридним діям і забезпечуватимемо готовність Альянсу та союзників до стримування та захисту від гібридних дій чи атак", - підкреслюють у НАТО.

У заяві засудили поведінку Росії, підкресливши, що її дії не зможуть спонукати членів Альянсу відмовитись від допомоги Україні.