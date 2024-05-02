"Ми діятимемо індивідуально й колективно": НАТО занепокоєне гібридними діями РФ у своїх країнах
Країни - члени НАТО висловили стурбованість злочинними діями Росії на території Альянсу, а саме її гібридними операціями, та у відповідь на це пообіцяли діяти індивідуально й колективно
Про це йдеться в заяві Альянсу.
Зазначається, що через ворожу діяльність РФ було висунуто звинувачення особам у Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, а також Великій Британії.
"Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території Альянсу", - наголошено в повідомленні.
Зокрема до дій Росії відносять диверсії, акти насильства, дезінформаційні кампанії, кібер- і електронні втручання, а також інші гібридні операції.
"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу та солідарні з ними. Ми діятимемо індивідуально та колективно, щоб вирішити ці дії, і продовжуватимемо тісно координувати свою роботу. Ми продовжуватимемо підвищувати нашу стійкість, застосовувати та вдосконалювати наявні в нашому розпорядженні інструменти для протидії російським гібридним діям і забезпечуватимемо готовність Альянсу та союзників до стримування та захисту від гібридних дій чи атак", - підкреслюють у НАТО.
У заяві засудили поведінку Росії, підкресливши, що її дії не зможуть спонукати членів Альянсу відмовитись від допомоги Україні.
- 28 березня прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що деяким законодавцям Європейського Союзу платили за поширення російської пропаганди.
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