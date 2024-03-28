Деякі євродепутати отримували гроші за поширення російської пропаганди, - прем'єр Бельгії Де Кроо

Про це пише Politico.

Очільник уряду Бельгії зазначив, що спецслужби Праги й Брюсселя "тісно співпрацювали", аби знищити пропагандистську мережу РФ.

"Наприклад, стало відомо, що Росія зверталася до депутатів Європарламенту, а також платила їм, щоб вони просували тут російську пропаганду", – сказав Де Кроо, не називаючи імен євродепутатів.

Прессекретар бельгійського прем’єра розповів Politico, що слова політика стосувалися рішення уряду Чехії щодо запровадження санкцій на сайт Voice of Europe, який був, за словами Праги, частиною російської операції впливу.