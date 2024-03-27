Чехія запровадила санкції проти Медведчука
Чехія додала до національного санкційного списку колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Віктора Медведчука
Про це повідомляє ČTK.
Чеський уряд також запровадив санкції проти прокремлівського сайту Voice of Europe й медіапродюсера та пропагандиста Артема Марчевського.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що мета цих санкцій - "вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в Чехії", додавши, що вона "потенційно могла мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу".
Фіала підкреслив, Медведчук керував низкою російський впливових мереж, а також пов’язаний з Володимиром Путіним.
"У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій", - сказав прем’єр-міністр, акцентувавши, що до цього також причетний Марчевський.
Фіала підкреслив, діяльність групи з проросійським настроєм "виходить за межі Чехії та демонструє багаторічні зусилля Росії вплинути на демократичні процеси в Європі".
Що відомо про діяльність Медведчука в Україні
Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.
У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.
21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.
У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.
У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.
28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.
24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.
У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.
Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.
9 серпня стало відомо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.
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