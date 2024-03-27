Чехія запровадила санкції проти Медведчука

Про це повідомляє ČTK.

Чеський уряд також запровадив санкції проти прокремлівського сайту Voice of Europe й медіапродюсера та пропагандиста Артема Марчевського.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що мета цих санкцій - "вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в Чехії", додавши, що вона "потенційно могла мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу".

Фіала підкреслив, Медведчук керував низкою російський впливових мереж, а також пов’язаний з Володимиром Путіним.

"У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій", - сказав прем’єр-міністр, акцентувавши, що до цього також причетний Марчевський.

Фіала підкреслив, діяльність групи з проросійським настроєм "виходить за межі Чехії та демонструє багаторічні зусилля Росії вплинути на демократичні процеси в Європі".

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

9 серпня стало відомо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.