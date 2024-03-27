Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Чехія запровадила санкції проти Медведчука

Чехія запровадила санкції проти Медведчука

27 березня, 2024 середа
18:02
Світ Віктор Медведчук

Чехія додала до національного санкційного списку колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Віктора Медведчука

Про це повідомляє ČTK.

Чеський уряд також запровадив санкції проти прокремлівського сайту Voice of Europe й медіапродюсера та пропагандиста Артема Марчевського.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що мета цих санкцій - "вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в Чехії", додавши, що вона "потенційно могла мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу".

Фіала підкреслив, Медведчук керував низкою російський впливових мереж, а також пов’язаний з Володимиром Путіним.

"У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій", - сказав прем’єр-міністр, акцентувавши, що до цього також причетний Марчевський.

Фіала підкреслив, діяльність групи з проросійським настроєм "виходить за межі Чехії та демонструє багаторічні зусилля Росії вплинути на демократичні процеси в Європі".

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

9 серпня стало відомо, що Медведчук  подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.

Теги:
Україна
Чехія
Віктор Медведчук
санкції проти Росії
ОПЗЖ
Читайте також:
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
Президент України Володимир Зеленський
26 березня, 2024 вiвторок
"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
росія мобілізація орки окупанти
26 березня, 2024 вiвторок
Британська розвідка вказала на дилему, з якою РФ зіткнулася через створення нового військового округу
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39
    Купівля 39
    Продаж 39.49
  • EUR
    Купівля 42.26
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 березня
18:59
Аналітика
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
Війна проти світла. У якому стані українська енергетика після обстрілів та чому РФ вперше наважилась атакувати газосховище
18:55
хакери
У WhatsApp поширюється нова шахрайська схема. Деталі
18:55
Ексклюзив
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
У Defence Express припустили, що росіяни зібрали всі наявні ракети "Циркон" у Криму
18:36
Михайло Мудрик, збірна України
Євро-2024: букмекери назвали головних фаворитів, які шанси в України
18:36
Король Нідерландів Віллем-Олександр відвідав операцію Interflex
Король Нідерландів відвідав українських новобранців, які навчаються у Великій Британії
18:30
Ексклюзив
Telegram
Регуляція роботи Telegram: експерт Саваневський порадив якими месенджерами користуватися безпечніше
18:30
Оновлено
Обстріл Харкова
Росія вперше вдарила КАБом по Харкову: одна людина загинула, є поранені
18:03
євробачення 2023
Євробачення-2023, проведене від імені України, отримало нагороду Королівського телевізійного товариства
18:01
OPINION
Володимир Гевко
Друга світова Галичину убила і вихолостила
17:59
Андрій Чуй
Священника ПЦУ, який до 2023 року служив у Донецьку, звільнили з російської в'язниці
17:58
Мелітополь
Російські силовики затримали жителя тимчасово окупованого Мелітополя за коментарі, які він писав у 2022 році
17:57
Оновлено
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 8 поранених
17:49
Кирило Буданов
Буданов оцінив роботу Telegram в Україні: "Точно є проблемою"
17:49
Огляд
БпЛА "Лютий"
За потужністю як "Шахед": що таке БпЛА "Лютий" – зброя помсти, якою Україна нищить заводи та аеродроми
17:33
Авдіївка
Щодня знищується божевільна кількість піхоти і техніки ворога, але на їхні плани це не впливає, - заступник комбрига 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку
17:29
поранення, протезування
Біонічний протез: в Україні виконали складну операцію
17:27
Мобілізація, повістки
МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві: результати
17:22
руйнування, Сумщина
Реєстр збитків почне приймати заяви на відшкодування матеріальних втрат від російської агресії 2 квітня
17:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський побував на Сумщині: відвідав поранених воїнів
17:06
поле, пшениця, зерно
ЄС торік імпортував 2,5 млн тонн російської агропродукції: єврокомісар назвав країни, які завезли найбільше
17:05
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024: Україна опустилася в рейтингах букмекерів
16:58
СБУ повідомила про підозру урядовцям РФ
СБУ оголосила підозри трьом високопосадовцям РФ
16:56
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
"Може виграти Євро-2024": ексфутболіст "Динамо" дав несподіваний прогноз на виступи України на ЧЄ
16:50
Ексклюзив
Секретар РНБО Олексій Данілов
"Це особистий наїзд на представника другої за потугою держави у світі", - політтехнолог Загородній про ймовірну причину звільнення Данілова
16:48
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР схиляється до надання права на демобілізацію через 36 місяців безперервної служби
16:29
війна з росією нафта безпілотник
Після атак українських дронів на НПЗ у підрозділах росгвардії проходять службові перевірки, - "Атеш"
16:18
Ексклюзив
Прикарпатські воїни двома FPV-дронами знищили російський танк Т-72
РФ не має можливості серійно виготовляти танки й артилерію, а лише ремонтувати та модернізувати, - керівник ЦПД Коваленко
16:14
На фото: "Аліса у Задзеркаллі" від "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розірвало співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з росіянами
16:13
Європол
Європол розслідує витік конфіденційних даних власних високопосадовців
16:12
ЗАЕС
Спроба окупантів запустити ЗАЕС загрожує аварією з радіаційними наслідками, – Держатомрегулювання
16:08
OPINION
Костянтин Москалець
Повільна продуктивність
16:06
До довічного позбавлення волі засуджено двох російських військових за умисне вбивство чотирьох цивільних
До довічного ув'язнення засудили двох російських військових, які вбили чотирьох цивільних на Чернігівщині
16:03
Збірна України
Збірна України отримала календар матчів на Євро-2024
16:02
Telegram логотип
Адміністраторка телеграм-каналу привласнила 1 млн грн, який підписники задонатили на ЗСУ
15:43
Бердянськ
У Маріуполі зафіксували велике перекидання російської техніки на Бердянський напрямок, - Андрющенко
15:26
На фото: Гʼю Грант
Актор Г'ю Ґрант зізнався, що подумував піти в політику
15:16
Радослав Сікорський
Польща подвоїть фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України
14:54
військове кладовище
У Мінветеранів повідомили, коли можуть відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
14:50
Аналітика
бізнес
YouControl. Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки та чому великий бізнес досі залишається "чоловічим"?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV