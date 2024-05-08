Окупанти погрожують бердянцям ув'язненням за псування георгіївської стрічки
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни запровадили правила носіння георгіївської стрічки, а за її псування можуть посадити до в’язниці
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Так звана влада у тимчасово окупованому Бердянську попереджає про покарання за публічне псування стрічки. За це загрожує ув’язнення до 5 років.
"Опинитись за ґратами можна у тому разі, якщо псування відбувається групою осіб або із залученням ЗМІ/інтернету", - написала очільниця міста.
Окупанти вимагають прикріпляти георгіївську стрічку біля серця, а носіння нижче рівня ліктя, на сумках, тваринах і зовні автомобілів заборонено - за це загрожують штрафи до 5 млн рублів.
Вікторія Галіціна закликала бердянців утриматись від відвідування громадських місць, аби убезпечити себе та уникнути провокацій окупантів.
- 6 травня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни окрім будинків та квартир почали "націоналізувати" земельні ділянки.
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