Для штурму Харкова армії РФ потрібно 100-тисячне військо, - полковник ЗСУ Черник

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник в етері телеканалу "Еспресо".

"На самому кордоні усе заміновано, фортифіковано. Щоб умовно штурмувати Харків, Росії потрібно щонайменше 100-тисячний корпус тільки в одному напрямку, а не по всій лінії кордону Київської, Сумської та Харківської областей. Менше бути не може, бо це 40 км, які треба пройти боями. Якщо говорити про всі три напрямки, то їм треба ще додаткових 300 тис. Де їм зараз взяти їх? Так, можливі операції типу "зайшов-вийшов". Якщо росіяни вторгнуться на кілька кілометрів, ми будемо змушені з ними вступати у бої, а отже відволікати сили та засоби, які б могли бути корисними безпосередньо по лінії боєзіткнення", - зазначив він.

Не варто недооцінювати ворога. Росіяни дійсно можуть вдатися до чого завгодно. Але стверджувати, що Суми та Харків будуть остаточно заатаковані, некоректно, вважає Черник.

"Вони маленьку Авдіївку проходили 10 років, це до 8 км, не більше. Дійсно, вони взяли Бахмут, але далі Бахмута не проснулись. Тактичні висоти, як належали нам, так і належать. Росіяни мають певні тактичні успіхи у просуванні на декілька сот метрів лише. То як такими силами 35 тис. проходити 40 км? Як на мене, це нонсенс. Разом з тим, від божевільних можна чекати чого завгодно, вони можуть вдарити", - сказав полковник ЗСУ.