Росіяни створюють угруповання військ на північ від Харкова, - Синєгубов
Російська Федерація створює "певне угруповання військ" у Курській області - на північ від Харкова
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
За його словами, російські окупанти відновили активні штурмові дії на східному напрямку Харківської області після того, як замінили свої підрозділи. Проте успіхів ворог не має.
"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій", - поінформував Синєгубов.
Очільник Харківської ОВА запевнив, що наразі вживаються всі необхідні заходи, аби бути готовими протидіяти викликам, "які можуть бути".
- 6 травня американський інститут вивчення війни повідомив, що росіяни передислоковують свої війська до складу Північного угрупування військ для можливого нападу на Харків.
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