Росіяни створюють угруповання військ на північ від Харкова, - Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти відновили активні штурмові дії на східному напрямку Харківської області після того, як замінили свої підрозділи. Проте успіхів ворог не має.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій", - поінформував Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА запевнив, що наразі вживаються всі необхідні заходи, аби бути готовими протидіяти викликам, "які можуть бути".