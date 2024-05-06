Росіяни збільшують північне угруповання військ для можливого нападу на Харків, - ISW
Росіяни передислоковують свої війська до складу Північного угрупування військ для можливого нападу на Харків
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війні (ISW).
За словами, українського військового оглядача Костянтина Машовця, 5 травня російські військові зібрали близько 50 000 військовослужбовців у складі Північного угруповання військ: понад 31 000 військовослужбовців у Бєлгородській області, понад 10 000 військовослужбовців у Курській області та понад 8 000 військовослужбовців у Брянській області.
Він зауважив, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон ВДВ.
Командувач угруповання військ генерал-полковник Михайло Теплінський 5 травня підтвердив, що 3-й батальйон російського 104-го полку ВДВ наразі перебуває в Курській області.
Як припускають аналітики ISW, частини 104-го полку, які у лютому та березні 2024 року діяли в Запорізькій області, нещодавно були передислоковані з півдня України до північно-східного кордону.
Нещодавно ISW отримала непідтверджені повідомлення про те, що російські військові передислоковують частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ із Запорізької області на різні нові напрямки, в тому числі на схід України, але не спостерігала візуального підтвердження того, що частини 104-го полку ПДВ діють у Курській області.
За повідомленням, Північне угруповання військ буде діяти на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку.
Машовець також зазначив, що Росія продовжує перекидати до складу Північного угруповання військ новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу.
Станом на 3 травня російські військові перекинули до складу Північного угруповання військ особовий склад та техніку 30-го окремого мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія 44-го АК, ЛМД) та 128-ї окремої мотострілецької бригади (ПМБр).
За словами Машовця, підрозділи 30-го мотострілецького полку спочатку були передислоковані на залізничну станцію Курськ, а потім передислоковані далі в Білгородську область, щоб, можливо, попрямувати до місць зосередження поблизу Харківської області.
Однак, за оцінками ISW, російське Північне угруповання військ, швидше за все, не зможе провести успішну наступальну операцію з метою захоплення Харкова, оскільки російським військовим не вистачить на це сил.
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Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж заявив у етері Еспресо, що вважає, що для проведення постійних наступальних операцій окупантам потрібно не менше 1 млн особового складу, тому провести стратегічний наступ на Харків та Суми їм не вдасться.
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