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Росіяни збільшують північне угруповання військ для можливого нападу на Харків, - ISW

6 травня, 2024 понедiлок
07:10
Війна з Росією РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
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Росіяни передислоковують свої війська до складу Північного угрупування військ для можливого нападу на Харків

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війні (ISW).

За словами, українського військового оглядача Костянтина Машовця, 5 травня російські військові зібрали близько 50 000 військовослужбовців у складі Північного угруповання військ: понад 31 000 військовослужбовців у Бєлгородській області, понад 10 000 військовослужбовців у Курській області та понад 8 000 військовослужбовців у Брянській області. 

Він зауважив, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон ВДВ.

Командувач угруповання військ генерал-полковник Михайло Теплінський 5 травня підтвердив, що 3-й батальйон російського 104-го полку ВДВ наразі перебуває в Курській області.

Як припускають аналітики ISW, частини 104-го полку, які у лютому та березні 2024 року  діяли в Запорізькій області, нещодавно були передислоковані з півдня України до північно-східного кордону.

Нещодавно ISW отримала непідтверджені повідомлення про те, що російські військові передислоковують частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ із Запорізької області на різні нові напрямки, в тому числі на схід України, але не спостерігала візуального підтвердження того, що частини 104-го полку ПДВ діють у Курській області.

За повідомленням, Північне угруповання військ буде діяти на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку. 

Машовець також зазначив, що Росія продовжує перекидати до складу Північного угруповання військ новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу. 

Станом на 3 травня російські військові перекинули до складу Північного угруповання військ особовий склад та техніку 30-го окремого мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія 44-го АК, ЛМД) та 128-ї окремої мотострілецької бригади (ПМБр).

За словами Машовця, підрозділи 30-го мотострілецького полку спочатку були передислоковані на залізничну станцію Курськ, а потім передислоковані далі в Білгородську область, щоб, можливо, попрямувати до місць зосередження поблизу Харківської області. 

Однак, за оцінками ISW, російське Північне угруповання військ, швидше за все, не зможе провести успішну наступальну операцію з метою захоплення Харкова, оскільки російським військовим не вистачить на це сил.

  • Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж заявив у етері Еспресо, що вважає, що для проведення постійних наступальних операцій окупантам потрібно не менше 1 млн особового складу, тому провести стратегічний наступ на Харків та Суми їм не вдасться.

Теги:
Україна
Росія
Харків
Військові новини
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