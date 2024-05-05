"Це нереально": генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібні окупантам для повторного наступу на Харків та Суми

Про це він заявив в етері Еспресо

"Сьогодні зробити щось непомітно дуже складно. Адже Агентство з національної безпеки має достатньо інформації про плани російського керівництва. Зокрема, плани Міноборони та Генштабу РФ. До того ж Україна має достатньо розвідувальної інформації про плани Росії. Тому будь-які скупчення російських військ на Купʼянському напрямку й далі на кордоні Харківської та Сумської області будуть відразу нам видні", - пояснив Маломуж.

Маломуж наголосив, що повторний наступ російських військ на Харків та Суми є малоймовірним

"Росіяни намагаються збільшити своє угруповання військ на Купʼянському напрямку до 120 тис. особового складу. Далі вони планують наступати у бік Купʼянська. Сили оборони успішно протидіють противнику на цьому напрямку. Росіяни не можуть постійно підтримувати активні наступальні дії по всіх напрямках. Для цього потрібно понад 1 млн особового складу. Підготувати нове потужне угруповання для повторного наступу на Харків та Суми для них дуже складно. Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально", - додав він.