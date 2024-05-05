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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Це нереально": генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібні окупантам для повторного наступу на Харків та Суми
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"Це нереально": генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібні окупантам для повторного наступу на Харків та Суми

5 травня, 2024 неділя
12:33
Війна з Росією окупанти
Зміст

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що для проведення постійних наступальних операцій окупантам потрібно не менше 1 млн особового складу, тому провести стратегічний наступ на Харків та Суми їм не вдасться

Про це він заявив в етері Еспресо

"Сьогодні зробити щось непомітно дуже складно. Адже Агентство з національної безпеки має достатньо інформації про плани російського керівництва. Зокрема, плани Міноборони та Генштабу РФ. До того ж Україна має достатньо розвідувальної інформації про плани Росії. Тому будь-які скупчення російських військ на Купʼянському напрямку й далі на кордоні Харківської та Сумської області будуть відразу нам видні", - пояснив Маломуж.

Маломуж наголосив, що повторний наступ російських військ на Харків та Суми є малоймовірним

"Росіяни намагаються збільшити своє угруповання військ на Купʼянському напрямку до 120 тис. особового складу. Далі вони планують наступати у бік Купʼянська. Сили оборони успішно протидіють противнику на цьому напрямку. Росіяни не можуть постійно підтримувати активні наступальні дії по всіх напрямках. Для цього потрібно понад 1 млн особового складу. Підготувати нове потужне угруповання для повторного наступу на Харків та Суми для них дуже складно. Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально", - додав він.

  • За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
  • Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
  • 1 квітня міський голова Ігор Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації
  • 3 квітня речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що фейки росіян про "наступ на Харків" є інформаційно-психологічною операцією, ЗСУ не фіксують формування ударних груп ворога.
  • Проросійські користувачі соцмережі X (Twitter) поширюють фейк, що для ЗСУ харків'яни - це живий щит, який гальмує ЗС РФ у масштабному наступі, і у Києві це розуміють.
  • 27 квітня Харківська обласна військова адміністрація спростувала фейки росіян про евакуацію владних установ та сімей військових із Харкова.
  • Очільник МЗС РФ Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків.
Теги:
Відео
Росія
Харків
російська армія
Суми
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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