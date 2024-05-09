"Заяви про наявність в України права атакувати Кримський міст є підбурюванням до тероризму": росфейки за 8 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 травня російська пропаганда запустила фейк і маніпуляцію.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Заява представника ЄС Стано про нібито наявність в України права атакувати Кримський міст є підбурюванням до тероризму".

"Українська армія в рамках захисту держави від путінської орди має повне право завдавати ударів по військових логістичних об'єктах ворога, одним з яких є Кримський міст. Путін боїться знищення сакрального для себе мосту, а тому його посіпаки змушені говорити про міст у контексті тероризму", - наголошує Центр.

Дезінформація: Захарова також заявила: "військкор "Известий" Єрьомін став жертвою "полювання на інакодумців, неугодних київському режиму осіб".

"Типова тактика РФ – перекладати відповідальність на Україну за смерть своїх пропагандистів, які перебувають у зоні бойових дій, що є апріорі небезпечним. Захаровій у своїх пропагандистських промовах варто згадувати імена тих 70 українських та іноземних медійників (дані станом на 24.02.2024), вбитих російською армією, з яких далеко не всі загинули у зоні бойових дій", - пише ЦПД.