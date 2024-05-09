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Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через збої в роботі GPS

9 травня, 2024 четвер
07:16
Світ Естонія
Зміст

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у зв'язку з частими збоями в роботі GPS викликав тимчасового повіреного у справах РФ Ленара Салімулліна

Про це пише ERR.

"Втручання Росії у супутникову навігацію з часом посилилося, воно сіє плутанину і сильно впливає на цивільну авіацію. Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, згідно з якими заборонено створювати такі перешкоди, ми передали це повідомлення і тимчасовому повіреному в справах РФ", - заявив міністр закордонних справ.

За його словами, придушення сигналу GPS є одним з елементів гібридної діяльності Росії, яка порушує нормальне життя естонців і становить загрозу безпеці союзників.

Так, Росія завдала серйозних збитків для авіасполучення в регіоні, найяскравішим проявом якого є призупинення польотів між Гельсінкі та Тарту.

  • Латвія, Литва й Естонія повідомили про те, що РФ у Балтійському морі глушить GPS-сигнали. Через це ситуація в регіоні поблизу кордонів з Росією стає "надто небезпечною", а один з фінських авіаперевізників заявив про призупинення на місяць польотів до естонського міста Тарту.
Теги:
Росія
Естонія
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