Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через збої в роботі GPS

Про це пише ERR.

"Втручання Росії у супутникову навігацію з часом посилилося, воно сіє плутанину і сильно впливає на цивільну авіацію. Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, згідно з якими заборонено створювати такі перешкоди, ми передали це повідомлення і тимчасовому повіреному в справах РФ", - заявив міністр закордонних справ.

За його словами, придушення сигналу GPS є одним з елементів гібридної діяльності Росії, яка порушує нормальне життя естонців і становить загрозу безпеці союзників.

Так, Росія завдала серйозних збитків для авіасполучення в регіоні, найяскравішим проявом якого є призупинення польотів між Гельсінкі та Тарту.