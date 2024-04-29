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Литва, Латвія й Естонія заявили, що Росія глушить GPS-сигнали в Балтійському морі, - FT

29 квітня, 2024 понедiлок
16:37
Світ Балтійське море

Латвія, Литва й Естонія повідомили про те, що РФ у Балтійському морі глушить GPS-сигнали. Через це ситуація в регіоні поблизу кордонів з Росією стає "надто небезпечною"

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на очільників МЗС балтійських країн.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів "гібридною атакою РФ".

"Такі дії є гібридною атакою і становлять загрозу для нашого народу і безпеки, і ми не будемо їх терпіти", - наголосив він, додавши, що це питання буде обговорено із союзниками.

Водночас очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс сказав, що зараз ситуація в балтійському регіоні є "надто небезпечною" для її ігнорування.

"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати", - зазначив він.

За словами міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, балтійські країни "серйозно ставляться до інцидентів" і "контактують із колегами з інших держав" щодо глушіння Росією GPS-сигналів.

Відповідно до оцінок експертів, за останні місяці від таких дій РФ постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Серед випадків - 25 і 26 квітня з Гельсінкі в Тарту прямували два літаки Finnair, однак через перешкоди в GPS вони були вимушені повернутися назад в аеропорт.

Видання зазначає: глушіння користувачів GPS зокрема перешкоджає сигналам суднів у Балтійському морі. Через це шведський флот уже попереджав про безпеку судноплавства.

У матеріалі Financial Times додають, жодна держава не взяла відповідальності за перешкоджання сигналам у Балтії. Проте офіційні особи заявили про відсутність сумнівів, що до цього причетна Росія як з її материкової частини, так і з її ексклаву Калінінграда, який розташований між Польщею і Литвою на узбережжі Балтійського моря.

За словами високопоставленого чиновника, серед версій глушіння GPS-сигналів є прагнення РФ захистити Калінінград від потенційних атак українських дронів.

Водночас у Кремлі не дали коментар на запит видання щодо цієї ситуації.

  • У січні аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону, де було зафіксовано масштабні збої.
  • Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припустив, що за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі ймовірно стоїть Росія.
  • 4 квітня у міністерстві оборони Німеччини заявили, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні.
  • 27 квітня літак компанії Finnair, який прямував з Фінляндії до Естонії, у ніч проти п'ятниці не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії.

Теги:
Росія
Латвія
Естонія
МЗС
Технології
Литва
Війна з Росією
аеропорти
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