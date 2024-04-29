Литва, Латвія й Естонія заявили, що Росія глушить GPS-сигнали в Балтійському морі, - FT
Латвія, Литва й Естонія повідомили про те, що РФ у Балтійському морі глушить GPS-сигнали. Через це ситуація в регіоні поблизу кордонів з Росією стає "надто небезпечною"
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на очільників МЗС балтійських країн.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів "гібридною атакою РФ".
"Такі дії є гібридною атакою і становлять загрозу для нашого народу і безпеки, і ми не будемо їх терпіти", - наголосив він, додавши, що це питання буде обговорено із союзниками.
Водночас очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс сказав, що зараз ситуація в балтійському регіоні є "надто небезпечною" для її ігнорування.
"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати", - зазначив він.
За словами міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, балтійські країни "серйозно ставляться до інцидентів" і "контактують із колегами з інших держав" щодо глушіння Росією GPS-сигналів.
Відповідно до оцінок експертів, за останні місяці від таких дій РФ постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Серед випадків - 25 і 26 квітня з Гельсінкі в Тарту прямували два літаки Finnair, однак через перешкоди в GPS вони були вимушені повернутися назад в аеропорт.
Видання зазначає: глушіння користувачів GPS зокрема перешкоджає сигналам суднів у Балтійському морі. Через це шведський флот уже попереджав про безпеку судноплавства.
У матеріалі Financial Times додають, жодна держава не взяла відповідальності за перешкоджання сигналам у Балтії. Проте офіційні особи заявили про відсутність сумнівів, що до цього причетна Росія як з її материкової частини, так і з її ексклаву Калінінграда, який розташований між Польщею і Литвою на узбережжі Балтійського моря.
За словами високопоставленого чиновника, серед версій глушіння GPS-сигналів є прагнення РФ захистити Калінінград від потенційних атак українських дронів.
Водночас у Кремлі не дали коментар на запит видання щодо цієї ситуації.
- У січні аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону, де було зафіксовано масштабні збої.
- Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припустив, що за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі ймовірно стоїть Росія.
- 4 квітня у міністерстві оборони Німеччини заявили, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні.
- 27 квітня літак компанії Finnair, який прямував з Фінляндії до Естонії, у ніч проти п'ятниці не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе