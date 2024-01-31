Генерал Сил оборони Естонії: Росія стоїть за глушінням GPS у Європі
Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припускає, що Росія, ймовірно, стоїть за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що у Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь. За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.
"Хтось робить це, і ми думаємо, що це Росія. Я думаю, що вони вчаться і тестують", - сказав Херем.
Натомість видання наголошує що Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, зокрема з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні.
- Російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону. Нещодавно там зафіксували масштабні збої.
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