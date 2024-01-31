Генерал Сил оборони Естонії: Росія стоїть за глушінням GPS у Європі

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь. За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось робить це, і ми думаємо, що це Росія. Я думаю, що вони вчаться і тестують", - сказав Херем.

Натомість видання наголошує що Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, зокрема з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні.

Російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону. Нещодавно там зафіксували масштабні збої.



