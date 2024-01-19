Російські системи РЕБ, ймовірно, впливають на роботу GPS у Польщі та Балтійському регіоні, - ISW

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня, які показують безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.

Натомість дані GPSJAM також демонструють високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.

Водночас польські ЗМІ припускають, що збої в грудні 2023 року могли бути пов'язані з невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області.

Крім цього, служба військової розвідки та безпеки Швеції відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. Шведський підполковник Йоакім Паасіківі повідомив, що, ймовірно, нещодавні рівні перешкод GPS, є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни".

Він також додав, що Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.