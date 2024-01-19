Російські системи РЕБ, ймовірно, впливають на роботу GPS у Польщі та Балтійському регіоні, - ISW
Російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону. Нещодавно там зафіксували масштабні збої
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Зазначається, що польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня, які показують безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.
Натомість дані GPSJAM також демонструють високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.
Водночас польські ЗМІ припускають, що збої в грудні 2023 року могли бути пов'язані з невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області.
Крім цього, служба військової розвідки та безпеки Швеції відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. Шведський підполковник Йоакім Паасіківі повідомив, що, ймовірно, нещодавні рівні перешкод GPS, є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни".
Він також додав, що Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.
- 14 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що місцева влада може купувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб захистити громади від ракетних ударів РФ.
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