Літак Finnair не зміг приземлитися в Естонії через перешкоди GPS з боку РФ
Літак компанії Finnair, який прямував з Фінляндії до Естонії, у ніч проти п'ятниці не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії
Про це повідомляє ERR.
Екіпаж був змушений повернути літак до Гельсінкі.
Зазначається, що в аеропорту Тарту немає систем, які б дозволяли приземлитися без GPS.
Своєю чергою Талліннський аеропорт вночі не був готовий до прийому рейсу.
- У січні аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону, де було зафіксовано масштабні збої.
- Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припустив, що за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі ймовірно стоїть Росія.
- 4 квітня у міністерстві оборони Німеччини заявили, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні.
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