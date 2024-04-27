Літак Finnair не зміг приземлитися в Естонії через перешкоди GPS з боку РФ

Про це повідомляє ERR.

Екіпаж був змушений повернути літак до Гельсінкі.

Зазначається, що в аеропорту Тарту немає систем, які б дозволяли приземлитися без GPS.

Своєю чергою Талліннський аеропорт вночі не був готовий до прийому рейсу.