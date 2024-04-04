"Ймовірно мають російське походження": у ФРН відреагували на збої GPS в Балтійському регіоні

Про це у коментарі агентству Reuters розповів представник німецького оборонного відомства.

Співрозмовник агентства вказав, що джерелом проблем може бути Калінінградська область РФ.

"Постійні перебої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, дуже ймовірно, мають російське походження і викликані порушеннями в електромагнітному спектрі, в тому числі з Калінінградської області", – зазначив він.

Співрозмовник відмовився надати детальну інформацію про те, як Берлін зробив свою оцінку або про точний характер перебоїв, пославшись на "міркування військової безпеки".