"Ймовірно мають російське походження": у ФРН відреагували на збої GPS в Балтійському регіоні
У міністерстві оборони Німеччини вважають, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні
Про це у коментарі агентству Reuters розповів представник німецького оборонного відомства.
Співрозмовник агентства вказав, що джерелом проблем може бути Калінінградська область РФ.
"Постійні перебої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, дуже ймовірно, мають російське походження і викликані порушеннями в електромагнітному спектрі, в тому числі з Калінінградської області", – зазначив він.
Співрозмовник відмовився надати детальну інформацію про те, як Берлін зробив свою оцінку або про точний характер перебоїв, пославшись на "міркування військової безпеки".
- У січні аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону, де було зафіксовано масштабні збої.
- Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припустив, що за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі ймовірно стоїть Росія.
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