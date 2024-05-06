Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
Ексклюзив

Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині

6 травня, 2024 понедiлок
12:26
Війна з Росією
Зміст

Костянтин Криволап, авіаційний експерт, зазначив, що Су-25 літає на низьких висотах, аби уникнути виявлення радіолокаційними засобами, а з наближенням до лінії бойового зіткнення ще більше притискається до землі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Штурмовик Су-25 літає на невеликих висотах. Коли цей літак підлітає до лінії бойового зіткнення, "сірої" зони, то намагається низько притиснутися до землі, щоб ніякі радіолокаційні засоби його не виявили й, відповідно, не збили. А збитий над Донеччиною Су-25, мабуть, захопився своїми експериментами з польотом по "сірій" зоні. До того ж, коли у нас не було засобів, аби стріляти з систем малої та середньої дальностей, то штурмовик звик нахабно залітати, а потім не зрозумів той момент, коли ми щось отримали та зуміли його збити", - прокоментував Костянтин Криволап.

За його словами, Су-25 – це дуже стара машина, розробка якої почалася ще у 1970-х роках, а у 1981 році її прийняли на озброєння. Цей літак себе дуже добре показав в Афганістані, за що отримав назву "грак", бо може тягнути 1-4 тонн бойового завантаження.

"Вироблено Су-25 було понад тисячі одиниць. Останніми роками було повідомлення, що їх у РФ 193 машини, але це є трохи перебільшенням. А взагалі, коли Росія робила трансформацію та реорганізацію своїх повітряних сил, то потім залишилося 10 ескадрилій, а за стандартами радянських часів в ескадрильї 12 літаків, максимум 18. Кількість таких машин на початку гарячої фази могла бути близько 180, але з урахуванням навчально-тренувальних та інших. Тобто фактична кількість - на рівні 130 машин, які могли стояти на крилі та виконувати свої функції. А з 24 лютого 2022 року було знищено десь 35-40 таких літаків. Відповідно, їх вже не більше 100, але все одно залишається багато", - зауважив авіаційний експерт.

Криволап додав, що росіяни торік повідомляли про необхідність модернізації штурмовиків Су-25СМ3. Серед збитих Су-25, мало машин з модифікацією СМ3, можливо, 1 чи 2 машини, бо вони достатньо захищені від протидії. Відповідно, цікаво дочекатися інформації, який саме штурмовик Су-25 збито 4 травня над Донеччиною.

  • 4 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ  знищили російський Су-25 у Донецькій області.




 

Теги:
зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Авіація
Читайте також:
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Автор Антін Борковський
5 травня, 2024 неділя
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
F-16
4 травня, 2024 субота
Авіаексперт Храпчинський пояснив, як українці зрозуміють, що F-16 вже в Україні
Олаф Шольц
4 травня, 2024 субота
"Це абсолютно ганебно": Шольц розсміявся, коментуючи позицію щодо постачання Україні Taurus
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.31
    Купівля 39.31
    Продаж 39.82
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
6 травня
12:34
Росіяни прагнуть мобілізувати понад 150 тис. мешканців ТОТ Запорізької області, - Федоров
12:30
Філіппіни, ВМС
Як засіб стримування Китаю: Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання
12:15
цвітіння сакур у Львові, погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується похолодання
12:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
12:11
На фото: представник Німеччини на Євробаченні-2024 Isaak
"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
12:06
OPINION
Валерій Пекар
Імперія лусне внаслідок накопичення розривів
11:59
Інтерв’ю
На фото: Богдан Бенюк
Богдан Бенюк: Росіянам не можна простити, вони літературою прикривають своє "миле" серце, а насправді вони - сатаністи
11:58
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
Росіяни вивозять Авдіївський коксохімічний завод на металолом, - Нацспротив
11:43
росія ядерна зброя
"У відповідь на погрози Заходу": РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу
11:15
Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: агентам РФ оголосили підозри
11:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Впевнена у перемозі Росія виставляє західні військові трофеї, а тисячі українців залишаються розмінною монетою у російських тюрмах. Акценти світових ЗМІ 6 травня
11:00
Ексклюзив
"Вимоги боїв призводять до таких ситуацій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про знищення мосту через канал біля Часового Яру
10:59
Огляд
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Ла Лігу, Сауль Альварес захистив титул, а Норріс переміг Ферстаппена. Головні новини світового спорту за тиждень
10:53
На фото: Кадр з серіалу "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія"
В Україні вийшов серіал про культуру спілкування з ветеранами війни
10:39
морський дрон Magura V5
ГУР знищило швидкісний катер росіян українським морським дроном Magura V5
10:37
військовий, Естонія
В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн
10:32
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на Білгородську область: нібито є жертви
10:23
Оновлено
У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова
Удари РФ по Харкову на Великдень: кількість постраждалих зросла
10:07
OPINION
Юрій Богданов
Китайські шпигунські мережі у Європі: зв'язки з Росією і кішки-дружини
10:00
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення Рафаху
09:54
На фото: Мадонна під час The Celebration Tour
Безкоштовний концерт Мадонни в Ріо-де-Жанейро побив рекорд: його відвідали 1,6 млн людей
09:53
Оновлено
Вибух у Чернігові
У Чернігові вранці стався вибух у приміщенні банку: зайнялася пожежа
09:48
Україна - США, конгрес
"Якщо Україна впаде": у Конгресі США припустили відправку військ на війну проти РФ
09:33
Ексклюзив
Сергій Згурець
Це абсолютно новий зразок: Згурець про постачання Rheinmetall артснарядів дальністю 100 км для ЗСУ
09:29
МКС
Космічний корабель Starliner компанії Boeing готується здійснити перший політ з екіпажем NASA
09:18
Фінляндія
Фінляндія планує терміново збудувати завод з виробництва тротилу на тлі дефіциту через війну в Україні, - ЗМІ
09:18
Оновлено
Сумщина
Росія вдарила по енергооб'єктах Сумщини
09:10
Радослав Сікорський
Тема вступу України до НАТО, зміцнення безпеки, - глава МЗС Польщі Сікорський про очікування від саміту Альянсу
09:00
PR
Ноутбук MacBook Pro M3 від iSpace.ua: максимум задоволення
08:47
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині можуть закрити 3 тисячі готельних об'єктів: причина
08:37
терористи ХАМАС
ХАМАС завдав ракетного удару по КПП на півдні Гази поблизу бази ЦАХАЛ: загинули троє військових
08:03
OPINION
Ростислав Павленко
Чому у популістів все просто?
08:01
Ексклюзив
Українська дитина рятується від російської агресії, фото на вокзалі Перемишля, Польща, 27.02.2022
Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями
08:00
Інтерв’ю
Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак: Зброя із Заходу і мобілізація допоможуть Україні лише в обороні, повернення територій є нереальним, а війна може закінчитися вже до кінця року
07:59
На фото: Мішель Обама
Байден у серпні може знятися з виборів президента і запропонувати кандидатуру Мішель Обами, - ЗМІ
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Понад 1000 окупантів, 38 артсистем і 5 танків: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:31
На ТОТ українець, примусово мобілізований до армії РФ, розстріляв шістьох окупантів і втік, - Нацспротив
07:31
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Австрія розглядає запровадження ДНК-тестів для шукачів притулку за статтею "возз'єднання родини"
07:20
На фото: система ППО
Нічна атака БПЛА: українська ППО знищила 12 з 13 ворожих "шахедів"
07:10
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
Росіяни збільшують північне угруповання військ для можливого нападу на Харків, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV