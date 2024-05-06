Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Штурмовик Су-25 літає на невеликих висотах. Коли цей літак підлітає до лінії бойового зіткнення, "сірої" зони, то намагається низько притиснутися до землі, щоб ніякі радіолокаційні засоби його не виявили й, відповідно, не збили. А збитий над Донеччиною Су-25, мабуть, захопився своїми експериментами з польотом по "сірій" зоні. До того ж, коли у нас не було засобів, аби стріляти з систем малої та середньої дальностей, то штурмовик звик нахабно залітати, а потім не зрозумів той момент, коли ми щось отримали та зуміли його збити", - прокоментував Костянтин Криволап.

За його словами, Су-25 – це дуже стара машина, розробка якої почалася ще у 1970-х роках, а у 1981 році її прийняли на озброєння. Цей літак себе дуже добре показав в Афганістані, за що отримав назву "грак", бо може тягнути 1-4 тонн бойового завантаження.

"Вироблено Су-25 було понад тисячі одиниць. Останніми роками було повідомлення, що їх у РФ 193 машини, але це є трохи перебільшенням. А взагалі, коли Росія робила трансформацію та реорганізацію своїх повітряних сил, то потім залишилося 10 ескадрилій, а за стандартами радянських часів в ескадрильї 12 літаків, максимум 18. Кількість таких машин на початку гарячої фази могла бути близько 180, але з урахуванням навчально-тренувальних та інших. Тобто фактична кількість - на рівні 130 машин, які могли стояти на крилі та виконувати свої функції. А з 24 лютого 2022 року було знищено десь 35-40 таких літаків. Відповідно, їх вже не більше 100, але все одно залишається багато", - зауважив авіаційний експерт.

Криволап додав, що росіяни торік повідомляли про необхідність модернізації штурмовиків Су-25СМ3. Серед збитих Су-25, мало машин з модифікацією СМ3, можливо, 1 чи 2 машини, бо вони достатньо захищені від протидії. Відповідно, цікаво дочекатися інформації, який саме штурмовик Су-25 збито 4 травня над Донеччиною.

4 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський Су-25 у Донецькій області.







