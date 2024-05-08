Речник Повітряних сил Євлаш розповів, чому літаки окупантів скидають бомби на територію РФ

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він розповів, що російські літаки скидають бомби на свою територію зокрема через зношеність бортів і помилки персоналу.

"Безпосередньо це може бути і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - зауважив Євлаш.

Речник додав, що скидання бомб окупантами на територію РФ пов’язане з дефектами й поломками в літаку. Він пояснив, що під час заходу на удар, коли літак розганяється і скидає бомбу, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.

Також загарбники не можуть оперативно ремонтувати свої борти, а серед причин цього - міжнародні санкції.