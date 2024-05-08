Речник Повітряних сил Євлаш розповів, чому літаки окупантів скидають бомби на територію РФ
Авіація росіян скидає бомби на свою територію з різних причин, серед них - зношеність бортів
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Він розповів, що російські літаки скидають бомби на свою територію зокрема через зношеність бортів і помилки персоналу.
"Безпосередньо це може бути і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - зауважив Євлаш.
Речник додав, що скидання бомб окупантами на територію РФ пов’язане з дефектами й поломками в літаку. Він пояснив, що під час заходу на удар, коли літак розганяється і скидає бомбу, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.
Також загарбники не можуть оперативно ремонтувати свої борти, а серед причин цього - міжнародні санкції.
- 21 березня російські літаки скинули дві авіабомби на Білгородську область.
- 29 березня в районі села Безсонівка Білгородської області РФ виявили фугасну авіабомбу.
- 20 квітня у російському місті Бєлгород упав і вибухнув боєприпас із російського бомбардувальника, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка, пошкоджено будинок та лінії електропередачі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе