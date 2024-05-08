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Війна з Росією: хроніка
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Речник Повітряних сил Євлаш розповів, чому літаки окупантів скидають бомби на територію РФ

8 травня, 2024 середа
20:04
Війна з Росією Ілля Євлаш
Зміст

Авіація росіян скидає бомби на свою територію з різних причин, серед них - зношеність бортів

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він розповів, що російські літаки скидають бомби на свою територію зокрема через зношеність бортів і помилки персоналу.

"Безпосередньо це може бути і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - зауважив Євлаш.

Речник додав, що скидання бомб окупантами на територію РФ пов’язане з дефектами й поломками в літаку. Він пояснив, що під час заходу на удар, коли літак розганяється і скидає бомбу, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.

Також загарбники не можуть оперативно ремонтувати свої борти, а серед причин цього - міжнародні санкції.

  • 21 березня російські літаки скинули дві авіабомби на Білгородську область.
  • 29 березня в районі села Безсонівка Білгородської області РФ виявили фугасну авіабомбу.
  • 20 квітня у російському місті Бєлгород упав і вибухнув боєприпас із російського бомбардувальника, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка, пошкоджено будинок та лінії електропередачі.
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Авіація
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