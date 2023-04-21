Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"ЧП в Бєлгороді. Пролунав вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів. У сусідньому житловому будинку пошкоджено скло, вибухова хвиля пошкодила кілька припаркованих автомобілів та повалила опори ЛЕП", - йдеться у дописі.

Гладков згодом повідомив, що за попередніми даними, є двоє постраждалих: жінку з черепно-мозковою травмою в стані середнього ступеня тяжкості доставлено до міської лікарні. Друга жінка від госпіталізації відмовилася.

Як повідомляє видання Атео, попередня версія вибуху — КАБ (керована авіаційна бомба), яку росіяни запустили по Харкову, але до України вона не долетіла.

Міноборони РФ повідомило, що причиною інциденту стало нештатне падіння боєприпасу з літака російських ВПС:

"Ввечері 20 квітня при виконанні польоту літака Су-34 ВПС над містом Білгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу. Внаслідок цього є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування", – йдеться у заяві.