Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

У розпорядженні журналістів опинилися митні дані за 2023 рік. Стало відомо, що за цей час в Росію було ввезено близько 22 тис. систем супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge на суму близько $5 млн. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022-го.

Супутникові системи для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляють в Ужгороді. Цим займається завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit. У російських медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat SkyEdge на фронт.

"Gilat SkyEdge масово імпортуються в Росію і можуть допомагати російським військовим виконувати поставлені задачі, а отже окуповувати території України", - наголошує "Слідства.Інфо".