Російська армія може використовувати супутникові системи, які виробляють в Ужгороді, - "Слідство.Інфо"
У середу, 8 травня, стало відомо, що російська армія може використовувати системи супутникового інтернет-звʼязку, які виробляють в Ужгороді
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".
У розпорядженні журналістів опинилися митні дані за 2023 рік. Стало відомо, що за цей час в Росію було ввезено близько 22 тис. систем супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge на суму близько $5 млн. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022-го.
Супутникові системи для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляють в Ужгороді. Цим займається завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit. У російських медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat SkyEdge на фронт.
"Gilat SkyEdge масово імпортуються в Росію і можуть допомагати російським військовим виконувати поставлені задачі, а отже окуповувати території України", - наголошує "Слідства.Інфо".
- 8 травня генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що у 2024 році Україна зрівняла з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, схожих на "шахеди".
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