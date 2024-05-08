"Божевільна місія": Сіярто заявив, що Угорщина не приєднається до фонду НАТО на €100 млрд для України

Про це повідомляє Reuters.

Очільник угорського МЗС підтвердив позицію уряду проти плану Північноатлантичного альянсу, яку оголосив речник Золтан Ковач минулого місяця.

Тоді він заявив, що Будапешт не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які, за його словами, "можуть наблизити Альянс до війни або перетворити його з оборонної на наступальну коаліцію".

"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск", - сказав Сіярто.