"Божевільна місія": Сіярто заявив, що Угорщина не приєднається до фонду НАТО на €100 млрд для України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава не братиме участі у фонді внесків НАТО для України сумою €100 млрд, назвавши ініціативу "божевільною місією"
Про це повідомляє Reuters.
Очільник угорського МЗС підтвердив позицію уряду проти плану Північноатлантичного альянсу, яку оголосив речник Золтан Ковач минулого місяця.
Тоді він заявив, що Будапешт не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які, за його словами, "можуть наблизити Альянс до війни або перетворити його з оборонної на наступальну коаліцію".
"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск", - сказав Сіярто.
- 2 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 млрд протягом п’яти років у рамках пакету, який лідери мають підписати на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться в липні.
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