Столтенберг запропонував країнам НАТО створити для України фонд внесків на $100 млрд, - Bloomberg
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 млрд протягом п’яти років у рамках пакету, який лідери мають підписати на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться в липні
Про це повідомляє Bloomberg.
Джерела інформаційного агентства стверджують, що зараз союзники обговорюють пропозицію генсека НАТО, а також механізми розподілу внесків, зокрема чи враховувати в загальну суму двосторонню допомогу Україні.
За словами співрозмовників Bloomberg, пропозиція щодо фонду внесків, яку мають схвалити 32 країни - члени Альянсу, може бути змінена перед тим, як союзники погодяться на неї.
Зазначено, що НАТО може взяти обов’язки Контактної групи оборони України, яку очолюють США. Вона координує постачання зброї з близько 50 держав в Україну.
Водночас у матеріалі йдеться, що у випадку, якщо союзники підтримають ідею Столтенберга, "крок НАТО щодо більш активної ролі в допомозі Україні означатиме зміну парадигми для військового Альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у більш широку війну з Росією".
В той самий час закріплення підтримки Північноатлантичного альянсу Україні "може свідчити про прихильність Україні в довгостроковій перспективі в той час, коли російський президент Володимир Путін робить ставку на те, що зможе пережити союзників Києва".
- 29 березня у НАТО оцінили загрозу підготовки РФ до вторгнення в одну з країн Альянсу.
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