Столтенберг запропонував країнам НАТО створити для України фонд внесків на $100 млрд, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела інформаційного агентства стверджують, що зараз союзники обговорюють пропозицію генсека НАТО, а також механізми розподілу внесків, зокрема чи враховувати в загальну суму двосторонню допомогу Україні.

За словами співрозмовників Bloomberg, пропозиція щодо фонду внесків, яку мають схвалити 32 країни - члени Альянсу, може бути змінена перед тим, як союзники погодяться на неї.

Зазначено, що НАТО може взяти обов’язки Контактної групи оборони України, яку очолюють США. Вона координує постачання зброї з близько 50 держав в Україну.

Водночас у матеріалі йдеться, що у випадку, якщо союзники підтримають ідею Столтенберга, "крок НАТО щодо більш активної ролі в допомозі Україні означатиме зміну парадигми для військового Альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у більш широку війну з Росією".

В той самий час закріплення підтримки Північноатлантичного альянсу Україні "може свідчити про прихильність Україні в довгостроковій перспективі в той час, коли російський президент Володимир Путін робить ставку на те, що зможе пережити союзників Києва".